Marta López recuerda el día que se puso de parto en directo: "Tuve las contracciones en el plató"

Marta López ha compartido una foto de su hijo Teyo, que acaba de cumplir 16 años. La colaboradora de diversos programas de Telecinco, que se dio a conocer al participar en la segunda edición de 'Gran Hermano', ha mostrado lo mayor que está el mediano de sus hijos. La también influencer, de 51 años, no podría sentir más "orgullo de madre" al ver crecer a sus niños.

La tertuliana, habitual de 'El tiempo justo', es madre de tres hijos; Jorge, Hugo -al que llaman Teyo de forma cariñosamente- y Javier. Los dos mayores son fruto de su matrimonio con el futbolista Jorge Cabeza y el menor de ellos, en común con Javier Fernández. Y los tres son los "amores de su vida".

Pero ahora el protagonista es Teyo, el mediano, que ha cumplido 16 años. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido unas fotografías que a sus incondicionales les ha resultado de lo más impactantes. Y es que el hijo de la colaboradora, que está en plena adolescencia, está enorme.

El 'pequeño' (ya no tan pequeño) ha pegado el estirón y ya le saca casi una cabeza a su madre. Además, a juzgar por estas fotografías, parece estar aprendiendo de las dotes de Marta López para ponerse delante de la cámara. Y es que en una de las fotografías que ha compartido la exconcursante de 'Gran Hermano', Teyo parece todo un modelo.

Un primer plano con el que la colaboradora presume de las facciones de de su hijo, que posa con total naturalidad ante la cámara. "Orgullo de madre. Te quiero, hijo. Felicidades", escribe la creadora de contenido, que ha querido dedicarle a su niño este pequeño homenaje a través de sus redes.

Unas imágenes que ha compartido con sus seguidores después recordar en 'El tiempo justo' el día que se puso de parto en pleno directo en Telecinco. "No me he visto más horrorosa en mi vida, había engordado 24 kilos", ha contado la que fuera concursante de 'Gran Hermano', que ha visto las imágenes entre risas.

Marta López reconoce que casi tuvieron que paralizar el directo. "Me puse de parto ahí, con contracciones y con todo…", recuerda la televisiva, que ha contado que fue "un parto muy complicado". Ahora, 16 años después, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' celebra orgullosa el cumpleaños de Teyo, que ya se ha convertido en todo un hombrecito.