Celia Molina 28 NOV 2025 - 13:37h.

La hermana mayor de Xana Martínez, la hija de Luis Enrique que falleció de un osteosarcoma, le ha mandado un bonito mensaje

El emotivo recuerdo de Luis Enrique a Xana tras ganar la Champions: "Mi hija está siempre presente"

Xana Martínez, la hija fallecida de Luis Enrique, murió el 29 de agosto del año 2019. La pequeña, que tenía nueve años en el momento de su deceso, estuvo cinco duros meses luchando contra un osteosarcoma, una enfermedad que la American Cancer Society define como el tipo de cáncer de huesos más común, que suele desarrollarse, principalmente, en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Aparece cuando las células de los huesos comienzan a crecer sin control y, aunque pueda (y suela) entenderse a otras partes del cuerpo, como el pulmón, sigue llamándose osteosarcoma.

Fue su padre, que se había retirado de la vida pública durante la enfermedad de la niña, quien dio la noticia de su muerte, con una publicación en las redes sociales que decía lo siguiente: "Nuestra hija Xana ha fallecido esta tarde a la edad de nueve años, después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia. Descansa, Xanita”, dijo el entrenador del PSG.

"Feliz cumpleaños, princesa. Te quiero"

Durante los últimos años, su recuerdo ha estado en todos y cada uno de los logros de Luis Enrique, quien, en un documental protagonizado por él mismo, dio una lección sobre un duelo tan complicado como es el de la muerte de un hijo al decir que él se sentía “afortunado” de haberla conocido. "Vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos y tenemos mil recuerdos de ella", expresó, y explicó que le había pedido a su madre que volviera a poner en su casa fotos de la pequeña: "Tienes que poner a Xana. Xana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está porque cada día hablamos de ella y nos reímos y recordamos", concluyó, emocionando a todos los que conocían su historia.

Ahora, en el día en el que hubiera cumplido 16 años, su hermana mayor, Sira Martínez, influencer y portavoz de la 'Fundación Xana', le ha dedicado un bonito mensaje en sus redes sociales (igual que ha hecho su padre en anteriores ocasiones). "Feliz cumpleaños, princesa. Te quiero", ha escrito, junto a un carrusel de fotografías en las que la niña aparece junto a su caballo, pues, como su hermana, que se acuerda de ella cada vez que monta, era una buena amazona. Su publicación ha generado más de 78.000 interacciones, pues muchos de sus seguidores han querido sumarse a este bonito homenaje que Sira le ha rendido a Xana.

Ella fue la que, al recoger el premio Sócrates en nombre de la fundación, dijo: "En mi familia, creemos que Xana vino a este mundo por un corto período de tiempo porque tenía cosas más grandes que hacer que vivir aquí. Es por eso que hemos creado la fundación Xana, para honrarla, y estoy segura de que está muy orgullosa de vernos ayudando a tantas familias", pues todos los Martínez se han encargado de que su legado continúe y que otras familias que estén sufriendo a causa de la enfermedad, se sientan asistidas y acompañadas.