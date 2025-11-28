Ana Carrillo 28 NOV 2025 - 20:02h.

Violeta Mangriñán se ha realizado una ecografía de mama en la que le han encontrado "un bultito"

La exconcursante de 'Supervivientes' y dueña de Maison Matcha ha explicado que se va a someter a una biopsia

Compartir







Violeta Mangriñán es una de las influencers que más datos comparte de su vida con sus seguidores y ha conseguido formar una comunidad muy sólida en la que miles de personas están atentas de sus pasos, le aconsejan y le apoyan a diario. Es por eso que no es de extrañar que la exconcursante de 'Supervivientes' haya querido compartir con su comunidad que en una ecografía de mama le han encontrado "un bultito".

"Me han encontrado un bultito muy pequeño, parecido a un ganglio pero no recuerdo el nombre", ha revelado en sus stories. Para no preocupar a sus seguidores, la dueña de Maison Matcha les ha contado que el equipo médico que le ha realizado la prueba le ha asegurado que el bulto es benigno, pero les ha informado de que se va a someter a una biopsia - que es una prueba en la que se extrae una muestra de células para detectar si existe una enfermedad - "para descartar".

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán defiende su comentada reacción al saber que Fabio Colloricchio prolonga su estancia en Argentina

La prueba está prevista que se realice en dos semanas, el miércoles 10 de diciembre, y es previsible que, como ha hecho ahora al explicarles que le han detectado "un bultito", la amiga de Carla Barber comparta el resultado con su comunidad de Instagram, a la que le ha revelado que había postergado esta prueba que tenía pendiente desde hace "meses" por "trabajo y asuntos personales".

En el story en el que ha compartido esta información, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no ha dado más datos acerca de la ecografía de mama, pero sí que ha contado que está "malita con malestar y dolor de garganta al tragar": "Ha pasado lo que tenía que pasar después de estar con mis hijas modo lapa estornudándome y tosiéndome".

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán confiesa si le ha molestado que Omar Montes haya elegido a Rosalía como madrina de su hijo

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Me he tomado medicación y a funcionar", ha añadido la novia de Fabio Colloricchio, que ha decidido no paralizar durante más días su trabajo porque ya contó en stories previos que había tenido que postergar varias reuniones y poner en pausa algunos proyectos, lo que había provocado que su agenda de la primera quincena de diciembre fuera muy movida.