Fabio Colloricchio lleva ya casi un mes instalado en Argentina porque está trabajando con su padre y su novia, Violeta Mangriñán, ha anunciado que va a prolongar su estancia en su país natal y que ella no lo echa mucho de menos. "No me ha dado tiempo porque es que no he parado, aunque es verdad que los fines de semana, que estoy más en casa con las niñas todo el día pues sí que le echo de menos", ha confesado la exconcursante de 'Supervivientes', que ha hecho estas declaraciones en una entrevista a Pedro Jota para su perfil de TikTok.

"Me parece muy bonito que lo digas, muy romántico", le ha contestado el periodista tirando de ironía; un comentario al que la dueña de Maison Matcha ha respondido explicando que no creía que fuera a dar esta respuesta un mes atrás, cuando el padre de sus hijas se marchó a Argentina: "Yo pensé que lo iba a pasar mal porque al final aunque tengamos una relación más independiente en la que cada uno tiene su espacio pues nunca me había separado de él tanto tiempo, pero es que la verdad es que no lo he pasado tan mal".

"Yo pensaba que se me iba a caer el mundo encima y no, pero me parece que está bien", ha defendido la valenciana, que se considera una persona muy independiente, al igual que su novio, y que celebra que ambos sean así: "Es una cosa que me encanta". No obstante, sí que ha subrayado que el cantante le dice que la echa mucho de menos: "No sé si será verdad".

Se han generado muchos comentarios a raíz de la publicación de este vídeo de Pedro Jota y Violeta se ha reafirmado en su postura en un story de Instagram, en el que ha añadido que no sabe cuándo volverá Fabio de Argentina. "Me alegra saber que puedo con todo 'sola' y que no tengo dependencia emocional de nadie, que estoy con él porque quiero y no porque no sé estar sola, esto ya lo sabía pero me ha servido para reafirmarlo una vez más", ha comentado la amiga de Carla Barber.

"Obviamente le amo y preferiría que estuviese aquí pero la vida es así y estoy muy orgullosa de cómo se han dado las cosas", ha añadido la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para sentenciar los comentarios sobre su reacción ante la ausencia de Fabbio.