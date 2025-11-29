Fiesta 29 NOV 2025 - 21:11h.

La colaboradora de 'Fiesta' ha recordado cómo fue su transición y ha llorado al contar que llegaron a diagnosticarle adicción al sexo

Así fue el reencuentro de Iñigo y Edurne tras desvelar ella en la 'curva de la vida' su transición: "Ahora imagino todo lo que ha pasado"

El pasado jueves Edurne, de 'Gran Hermano 20', contaba públicamente en su curva de la vida que es una chica transexual. Sus compañeros, que no tenían ni idea de la circunstancia de la joven, reaccionaban en directo y especialmente llamativa era la respuesta de Iñigo, el compañero con el que Edurne ha tenido mayor acercamiento.

Iñigo, que se enteraba de la transexualidad de Edurne al mismo tiempo que el resto de la casa, respondía emocionado cuando Jorge Javier le preguntaba por sus impresiones:

"Creo que tiene mucho valor. Ya pensaba que era una mujer increíble y lo sigo pensando. Creo que es la ganadora, es el mejor regalo que me puedo llevar de aquí y lo sigo pensando. Tengo un vínculo con ella muy especial y ver sufrir a alguien que lo ha pasado mal, pues me hace sufrir un poco a mí en mis carnes. Tengo mucho conocido del colectivo y siempre empatizo; me han abierto mucho la cabeza. Al final, que ella haya pasado por eso me afecta y tampoco estoy acostumbrado a abrirme así, a llorar; me está pillando a contra pie".

Amor Romeira se emociona con el relato de Edurne

La colaboradora de 'Fiesta' ha reconocido que Edurne es su favorita de esta edición de 'Gran Hermano 20' no solo porque es una chica transexual como ella, si no también por la valentía que ha demostrado al contar abiertamente delante de sus compañeros su condición.

Amor, que se ha convertido en los últimos años en una grandísima defensora de los derechos del colectivo, ha reconocido que ella no habría compartido la curva de la vida con sus compañeros de concurso:

"Soy del team Edurne, no cabe duda. Yo la escucho y me parece una valiente, pero mi transición no ha tenido nada que ver con la de ella, yo no he pasado el dolor que ella ha pasado. Yo no contaría mi transexualidad en un programa de televisión porque no es algo de lo que tenga que hablar, es algo que pertenece a mi intimidad y que solo contaría si yo me siento cómoda con ello. Me pareció muy valiente al aceptar que los demás concursantes vieran la curva de su vida porque yo no lo hubiera hecho, a veces se recibe mucho rechazo y mucha incomprensión".

Amor Romeira ha roto a llorar al explicar que ella, si pudiera volver a nacer, no elegiría ser mujer trans: "Admiro a esas personas que dicen que si volvieran a nacer elegirían ser transexuales, porque yo no querría volver a pasar por esto, a mí me hubiera gustado nacer desde el principio como mujer". La colaboradora ha contado también con mucha emoción cómo fue su primera vez tras completar su transición: "Fue con alguien muy especial que yo sabía que me iba a respetar y a saber tratar".

Amor Romeira fue diagnosticada como "adicta al sexo"

Pero para Amor Romeira no fue nada fácil disfrutar de las relaciones sexuales. La canaria empezó a tener muchas relaciones íntimas, dicho por ella misma, para de alguna manera convalidar que era una mujer, hasta que su madre le dijo que debía parar:

"Yo estaba desatada, teniendo sexo con hombres a todas horas, y mi madre me dijo que no por acostarme con más hombres era más mujer. En ese momento me empezó a tratar una amiga psicóloga amiga de ella y me dijo que yo era adicta al sexo".