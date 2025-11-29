Fiesta 29 NOV 2025 - 18:11h.

El sobrino de Almeida, encarcelado en Soto del Real por robo con violencia, podría ser puesto en libertad en las próximas horas

Así es Ignacio Blancas, el sobrino de José Luis Martínez-Almeida que ha sido detenido: trabajo, estudios y vida familiar

La cárcel madrileña, Soto del Real, está en pleno foco informativo tras el ingreso a prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. Esta tarde, 'Fiesta' recibe una información en exclusiva que afecta a una persona muy conocida que, al igual que el exministro de Transportes y quien fuera su mano derecha, también se encuentra en este centro penitenciario. Se trata de Ignacio Blancas Martínez-Almeida, el sobrino del alcalde de Madrid.

El pasado 15 de septiembre, Ignacio Blancas Martínez Almeida, sobrino de José Luis Martínez Almeida, era detenido por su presunta implicación en un robo con violencia en una gasolinera de Madrid en la que habría entrado supuestamente con un cuchillo de grandes dimensiones para perpetuar un atraco del que él era el cabecilla. Aunque el robo que parecía estudiado, el joven se olvido de ciertos elementos que lo terminaron delatando.

Tras este suceso y después de haber prestado declaración ante el juez y debido al agravante de violencia que presuntamente hubo en el robo, era enviado a Soto del Real, donde continúa encerrado hasta el día de hoy, cumpliendo prisión incondicional y sin fianza. Sin embargo, la situación del joven de 23 años estaría a punto de cambiar.

Todos los detalles de la puesta en libertad del sobrino de Almeida

Era el periodista y colaborador de 'Fiesta', Galiacho, el que daba a conocer esta información y desvelaba en el programa el nombre del famoso que en podría salir de la cárcel en las próximas horas: "Se trata del sobrino del alcalde de Madrid, Ignacio Blancas Martínez- Almeida. Recibió el permiso del juzgado para poder salir de la prisión de Soto del Real donde se encontraba desde octubre", explicaba.

"No sé cuando, pero si que sé que ha recibido el permiso de salida. Se trasmite por parte del juzgado a la cárcel un burofax que ya lo ha recibido Soto del Real para la salida de este interno. El fallo ya se ha recibido no sé si ha salido o no", añadía Galiacho.

Aunque Ignacio sea puesto en libertad, esto no implica que el procedimiento se cierre: "Aún queda mucho y previsiblemente va a llegar a juicio a la audiencia provincial de Madrid. ¿Por qué el juez ha decretado que salga de la cárcel? Porque el motivo por el cual decidió que ingresara fue como efecto disuasorio, es decir, porque había un riesgo muy alto a que volviera a reincidir", explicaba uno de los colaboradores.