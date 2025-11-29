“La presencia de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos y alcohol. Y la presencia de tu dolor”, cuenta Alba Flores en el documental

La relación de Alba Flores con sus tías Rosario y Lolita: personalidades opuestas, consejos y conversaciones pendientes

Compartir







Han pasado más de 30 años desde la muerte Antonio Flores. Desde entonces, la opinión pública asumió la hipótesis del suicidio. El cantante, que no habría podido superar la muerte de su madre, habría decidido poner fin a su vida. Pero no fue así. La película documental 'Flores para Antonio' ha revelado por qué murió verdaderamente el hijo de la Faraona.

Su hija Alba Flores ha sido la encargada de narrar lo que le ocurrió a su padre en 'Flores para Antonio', una película documental en la que rinde homenaje al icónico cantante de una forma muy íntima a través de vídeos caseros, fotografías inéditas, dibujos e imágenes de archivo que la actriz ha podido recopilar a lo largo de estos años.

Con voz en off, Alba Flores pone fin a las especulaciones desvelando el informe de su autopsia. “Leo tu autopsia, Papá. Tus 33 años. Tu pelo oscuro, Tus ojos oscuros. Tu mano izquierda, la de los acordes, con una férula de escayola. Escarcha en tus pulmones. Y petequias en tu corazón”, narra Alba Flores.

El resultado de la autopsia de Antonio Flores

“La presencia de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos y alcohol. Y la presencia de tu dolor”, continúa en el documental en el que reconstruye la historia de su padre.

Tras la muerte de Lola Flores, explica, el cantante de ‘No dudaría’ llevaba quince días sin dormir, “15 días de vigilia y duelo. Poca hambre, poco sueño. Y esa noche, también un ginseng, un baño en la piscina y un 'mañana estaré mejor'. Parada cardiorrespiratoria. Intoxicación por drogas... Muerte accidental. Te encontraron en la cama, descansando, como si estuvieras dormido”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ana Villa, la madre de Alba Flores y con quien el cantante contrajo matrimonio en 1986, explica que “el problema está ahí: él descubre que hay cosas que calman su ansiedad permanente”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Antonio Flores, que durante años tuvo un problema de adicción a las drogas, no decidió quitarse la vida. Entró en una espiral autodestructiva que acabó con ella.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El estigma de las drogas

Durante años, el estigma de las drogas golpeó a la familia Flores y la propia Alba, siendo solo una niña, fue víctima de los comentarios más crueles. “Cuando la gente me quiere atacar, se me atacaba con eso muy fuertemente. Creo que hace falta mucha comprensión en eso porque somos una generación que compartimos una historia. Nuestros padres fueron de aquella época y vivieron esas cosas”, cuenta.

Por ello, ha decidido desenterrar el pasado de su padre y reconstruir su historia en un documental que ya se puede ver en la gran pantalla.