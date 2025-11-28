Este viernes se estrena en los cines españoles el documental de la actriz sobre su padre, 'Flores para Antonio'

Los recuerdos de Alba Flores sobre su padre: de la primera vez que cantó con Antonio Flores a las drogas y el funeral

El estreno del documental 'Flores para Antonio' ha supuesto toda una reconciliación para Alba Flores con su pasado. No solo para afrontar el duelo de la muerte de su padre, Antonio Flores, hace 30 años, cuando la actriz apenas tenía ocho años, sino también para recordar los momentos que vivió con el icónico cantante.

De la mano de Rosario y Lolita Flores -hermanas de Antonio-, la intérprete de 'Vis a vis' ha recuperado momentos de su infancia y heridas que necesitaban cicatrizar. Ha sido, en parte, gracias al testimonio de sus tías, por lo que Alba ha podido cerrar aquel doloroso episodio y conocer al hombre detrás del artista.

El documental como punto de encuentro familiar

'Flores para Antonio', dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta y que ve la luz en los cines españoles este viernes 28 de noviembre, no es solo un homenaje póstumo al progenitor de la actriz, también una búsqueda de identidad. En el filme participan su madre, Ana Villa, y sus tías Rosario y Lolita, además de músicos y amigos que conocieron a Antonio y que formaron parte de su día a día.

En palabras de Alba, este proyecto ha supuesto "un antes y un después" en su vida, y ha explicado que, con la película, ha querido reconstruir la figura de su padre: "Yo necesitaba tener un duelo siendo adulta", confesaba a Informativos Telecinco.

El papel de Rosario y Lolita y su relación

Las artistas cumplen en el documental una función doble: la del recuerdo y la del puente emocional. Lugares, anécdotas familiares, conversaciones pendientes… todo forma parte de ese reencuentro.

Durante el rodaje, tanto Rosario como Lolita alentaron a Alba a preguntar aquello que siempre quiso saber: "Los procesos requieren el tiempo que requieren. Yo siento que no lo tenía procesado como para poder llegar al momento de preguntar", explicaba en la presentación en San Sebastián en alusión a la prematura muerte de Antonio.

Fue Rosario quien le dio algunas pautas para la creación del documental. "Mi tía Rosario me decía que tenía que buscar la fórmula para hacerlo artísticamente, porque nosotros no somos médicos sino artistas", añadió.

Por su parte, Lolita, a través de sus redes sociales, mostró con orgullo su apoyo al proyecto compartiendo imágenes de la sesión de fotos de su sobrina, y escribió: "¡Impresionante sobrina, te quiero!".

"Lo primero que rodamos fue con mis tías, porque era muy difícil que coincidieran en espacio-tiempo. Eso es súper difícil. Iban a estar de vacaciones juntas en nuestra casa familiar y entonces fue como, hay que aprovechar esto. Teníamos que ir allí y aprovechar porque iban a estar cómodas, relajadas, no hay nada impostado. Fue un rodaje conviviendo con las vacaciones de mi familia", apuntaló Alba en 'Visionarios', de Radio Primavera Sound.

Durante esa entrevista, reveló que nunca había hablado sobre el fallecimiento de su padre con sus tías, una conversación que se produjo gracias al documental.

"Yo no era consciente de que nunca había comentado esto ni había hablado de esto con nadie. Me enteré allí rodando. Cuando estábamos preparando, de repente mis tías me empezaron a decir: 'Por fin vas a hablar con nosotras de este tema'. Y yo pensé '¿nunca he hablado...?' Resulta que es verdad. Y luego pensé, 'jolín, qué bizarro que estoy haciendo todo esto con un montón de cámaras delante'. ¿Por qué? Porque necesitaba el vehículo artístico".

En cuanto a sus personalidades, la actriz llegó a admitir en 2018 a la revista 'Vanity Fair' que Rosario y ella son "las rancias de la familia", contraponiéndose a la personalidad de Lolita, a quien definía como más "apasionada".

Alba tenía apenas ocho años cuando perdió a su padre, y ni siquiera asistió al funeral, "porque había una liada de medios de comunicación… No sé qué habría sido más traumático", relató a Informativos Telecinco.

Ese dolor, ese vacío, acompañó buena parte de su vida hasta este momento. El documental le ha ofrecido una posibilidad de diálogo con su familia y de cerrar un duelo que ella no pudo afrontar en aquel entonces.

Y en ese camino, la presencia de Rosario y Lolita ha sido clave para permitir que Alba conozca el pasado con claridad. Y este documental ha permitido que las tres formen parte de un proyecto familiar nunca antes visto.