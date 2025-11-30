Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han enseñado cómo han reformado la habitación de su hijo

Funcional, de estilo nórdico y con vistas al mar: así es la casa de Lara Tronti y Hugo Pérez

Lara Tronti y Hugo Pérez, de 'La isla de las tentaciones', transformaron su vida por completo con la llegada de su primer hijo en común, Nico. Desde que supieron que iban a convertirse en padres, su vida cambio y lo mismo pasó con varios de los rincones de su hogar.

Los influencers pusieron todo su cariño y dedicación en crear una habitación adecuada para su bebé, materiales naturales, luz natural, tonos suaves, eran la seña de identidad del cuarto del pequeño en que tenían los básicos de recién nacido. Cuna, cambiador, armario, juguetes de iniciación peluches… han sido la seña de identidad de la habitación hasta hace poco.

Ahora, Nico se acerca a los dos años y sus felices papás han cambiado la habitación del pequeño para cubrir sus necesidades actuales. La necesidad de un nuevo cuarto no surgió por mero capricho decorativo, sino por una cuestión muy real y práctica. No solo han transformado la habitación de su hijo, sino que lo han hecho con un sentido profundo, mezclando funcionalidad, estética y emoción. La nueva habitación refleja el salto de etapa, un lugar donde Nico pueda crecer, jugar y sentirse seguro, todo ello bajo un diseño coherente con su estilo de vida.

El resultado no es sólo práctico, sino profundamente emotivo, una cama cómoda y segura que sustituye a la cuna, muebles de madera clara, textiles suaves, una paleta de colores serena, rincones para jugar y leer, una jirafa de peluche como compañera. Más allá de los muebles, de los colores o de las funciones, la renovación del cuarto de Nico tiene una potente carga emocional.

Diseño, emoción y nuevo mobiliario

Lo más destacado ha sido el cambio de la cuna por una cama más grande, adaptada a su crecimiento. Esta nueva cama tiene barandillas de madera para que Nico no se caiga mientras duerme, lo que da seguridad, pero sin romper la estética. La madera clara se integra perfectamente en el estilo escandinavo. La cama va a juego con una mesita de noche también de madera, y con un mueble para juguetes del mismo material, creando una armonía visual muy cuidada.

En las paredes, han mantenido el papel pintado a cuadros, lo que aporta un toque acogedor y muy “hogareño” sin saturar. El patrón a cuadros es un clásico que va muy bien con el estilo nórdico, especialmente si se combinan con mobiliario de líneas simples. Para aportar calidez al suelo, han colocado una alfombra beige con dibujitos de perritos, un detalle que no solo es tierno, sino perfectamente funcional para que Nico pueda jugar cómodamente en el suelo.

Los textiles elegidos reflejan la paleta suave y tranquila que querían conseguir, sábanas en tonos azul polvo, una elección que aporta serenidad y combina muy bien con la madera clara y el resto de los colores neutros. Para organizar libros y juguetes, han incorporado una librería blanca, muy luminosa, donde pueden guardarse cuentos, peluches y otros objetos de juego.

Zona de juegos y rincón de lectura

En el cuarto de Nico, no podía faltar una zona de juego, porque para un niño de casi dos años, la habitación no es solo para dormir, sino para explorar, jugar y descansar. En este rincón han puesto una pequeña piscina de bolas, un lugar divertido donde Nico puede sumergirse en sus propios mundos de juego.

Los influencers han reservado un rincón especial de lectura, una zona con un pequeño sofá suave, libros y peluches. Entre los peluches destaca una jirafa que parece ser la favorita, alta, elegante, divertida, es un compañero de aventuras para Nico. Este rincón es también un símbolo emocional, un puente entre la niñez más temprana y la nueva etapa más independiente.

Un cambio con carga emocional

Más allá del diseño, hay una carga emocional para los exconcursantes de 'LIDLT'. Transformar la habitación significa un poco de nostalgia. La cuna ya no está, y con ello se va una parte de los primeros meses de paternidad. Al mismo tiempo, hay ilusión por ver a Nico crecer en un espacio pensado para él, con libertad para moverse, jugar y soñar. “La nueva habitación del bebé mayor. Como pasa el tiempo, es increíble es una sensación rara y a la vez me encanta. Lo bonito es eso pasar etapas y que todo siga su cauce, aunque de nostalgia”, asegura la madre de la criatura en el vídeo de Instagram.

Con este nuevo cuarto, la pareja ha creado un lugar donde cada rincón cuenta, donde cada detalle, desde la barandilla de madera hasta la alfombra de perritos, pasando por la jirafa de peluche, refleja el amor, la dedicación y la esperanza. Es un espacio para un niño que ya no es bebé, pero que sigue necesitándolo todo.