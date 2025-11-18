Carlos Otero 18 NOV 2025 - 08:00h.

Son varias las parejas emblemáticas que han surgido entre los participantes de las diferentes ediciones

Parejas que siguen juntas tras su paso por 'La isla de las tentaciones'

La novena temporada de 'La Isla de las Tentaciones' está al rojo vivo. De lunes a miércoles las parejas y los solteros de esta edición nos tienen a todos pegados a la televisión para saber qué se cuece en Villa Montaña y Villa Playa. El poder de la tentación es inmenso y en las ocho temporadas previas del reality son varias las parejas emblemáticas que han salido de tan ardiente escenario.

Patri y Lester: La extraña gran familia

Marta Peñate y Lester Duque llegaron a 'LIDLT' con once años de relación que llegaron a su fin en la segunda temporada del programa que presenta Sandra Barneda. En aquella experiencia, Lester cayó rendido a los encantos seductores de Patri Pérez y a día de hoy suman cinco años de vida en común, un hijo y otro en camino. En la actualidad, el sentimental de la pareja es una incógnita ya que, aunque anunciaron su separación, continúan viviendo juntos y haciendo la vida propia de un matrimonio.

Álvaro Rubio y Mayeli Díaz, la gran sorpresa de la octava temporada

En la pasada edición de La Isla, Mayeli Díaz ejerció de tentadora de Tadeo pero acabó el reality enamorada de otro de los solteros con los que convivió en Villa Montaña: Álvaro Rubio. Según comentó la valenciana todo comenzó con una amistad que derivó en algo más fuerte: "empecé a sentirme atraída por él", confiesa la joven. Mayeli cuenta que comenzó a ver con otros ojos al exconductor de autobuses. "Le veía muy gracioso, divertido, se preocupaba muchísimo por mí", señala. Ahora participan en 'La isla de las tentaciones 9':

Gabriella y Manuel, una historia turbulenta

La temporada pasada acabó con un auténtico tsunami emocional para sus protagonistas y de allí salieron tándems impensables. Manuel González ejerció en República Dominicana de tentador de Anita Williams y Gabriella Hahlingag hizo lo propio con su pareja, Montoya. Sin embargo, la pareja resultante de aquello fue la formada por los tentadores. Estuvieron juntos durante varios meses y aseguraban que lo suyo era amor verdadero pero finalmente una infidelidad de ella con JC Reyes marcó el inicio de su mediática ruptura.

Lucía Sánchez e Isaac Torres, tentaciones, idas y venidas

Precisamente La Isla de las Tentaciones dinamitó hace un lustro la relación sentimental de Manuel González y Lucía Sánchez. La gaditana conoció en Villa Playa a Isaac Torres que, a la postre, se terminaría convirtiendo en el padre de su hija Mía en octubre de 2022. La relación entre ellos fue tremendamente intempestiva y a día de hoy sigue marcada por reproches, acercamientos y cuentas pendientes. Pero lo que prevalece es que ambos comparten el amor incondicional por su pequeña, el mejor vínculo posible entre dos personas que aprendieron, a su manera, a quererse y a madurar.

Mario y Claudia, amor inter-villas

El giro más sensacional llega con la relación formada por Claudia Martínez y Mario González, que participaron cada uno de ellos con sus respectivas parejas en el programa. Claudia lo hizo junto a Javi Redondo y Mario de la mano de Laura Casabela. Finalmente se enamoraron y vivieron una historia de amor común que ha durado cerca de tres años. "Nos hemos querido un montón y nos queremos un montón, pero hay situaciones que yo por lo menos no soy capaz de gestionar. Hay mucho dolor, muchas heridas que por muchas heridas que por muchísimo que ponga de mi parte no he sido capaz de sanar", escribía ella en redes sociales.