La reacción de Woody Allen a la muerte de Diane Keaton: "Muy afectado, sorprendido y molesto"

Woody Allen está "muy afectado y sorprendido" por la muerte de Diane Keaton y "molesto" ya que desconocía su estado de salud

Ambos mantuvieron una breve relación sentimental y un extenso vínculo artístico y personal, con una amistad de casi seis décadas

El mundo del séptimo arte, y más concretamente el de Hollywood, se quedaba este sábado sin una de sus grandes estrellas tras la muerte de la actriz Diane Keaton, que fallecía a los 79 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

La familia no ha ofrecido más detalles sobre el deceso de la intérprete, que fue confirmado por un portavoz a la revista 'People'. Unas horas más tarde, dicho medio recoge, según una fuente cercana al cineasta, la primera reacción de Woody Allen.

El neoyorquino, con quien formó una de las parejas más emblemáticas del cine moderno, "está muy afectado y sorprendido por la noticia. Le hace pensar en su propia mortalidad", dijo la fuente a 'People'.

Además, apunta que el director, de 89 años, se encuentra "molesto" ya que desconocía el estado de salud de Keaton y, añade, que "nadie parecía saberlo".

Un formidable vínculo personal y artístico

Ambos mantuvieron una breve relación sentimental a comienzos de los años 70, justo cuando daban inicio a una colaboración profesional que redefiniría la comedia contemporánea. Se produjo entonces una conexión que trascendió el plano romántico.

La californiana debutó junto a Allen en la obra teatral 'Play It Again, Sam', por la que fue nominada al Tony, y más tarde en 'Sueños de un seductor', su versión cinematográfica de 1972 dirigida por Herbert Ross. A partir de ahí, formaron un tándem creativo con títulos tan históricos como 'Annie Hall' (1977).

La película, que Woody Allen escribió pensando en las peculiaridades, el humor y el estilo personal de Keaton, se convirtió en un fenómeno cultural y Diane alzó el premio Oscar a la mejor actriz. El filme se llevó otras tres estatuillas: mejor película, dirección y guion original.

En una entrevista con la revista 'People', en 1975, según recuerda Fotogramas, Allen comentó sobre su amiga que "es una de las grandes comediantes naturales que he conocido".

Tras el éxito inconmensurable de 'Annie Hall', volvieron a trabajar juntos en 'Interiores' (1978), 'Manhattan' (1979) y 'Misterioso asesinato en Manhattan' (1993). En esta última, Keaton fue llamada a sustituir a Mia Farrow, entonces pareja de Woody Allen, en pleno escándalo mediático por la ruptura del director con la actriz y la posterior relación de Allen con Soon-Yi Previn, hija adoptiva de Farrow.

A lo largo de los años, Diane Keaton evitó pronunciarse de forma pública sobre los aspectos más polémicos de la vida privada del cineasta, pero nunca ocultó su lealtad personal y profesional hacia su él.

"Woody Allen es mi amigo y continúo creyendo en él", afirmó la actriz a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X (entonces Twitter). Además, invitó a sus seguidores a que viesen una entrevista al director emitida en 1992 por el programa '60 Minutes'.

En esa conversación televisiva, Allen negó haber abusado sexualmente de Dylan Farrow cuando era una niña, unas acusaciones que volvieron a salir a la luz tras la oleada de casos de agresión sexual en Hollywood y por el impulso de los movimientos 'Me Too' (Yo también) y 'Time's Up' (Se acabó el tiempo).

A pesar de los años y de la distancia, Diane Keaton y Woody Allen no perdieron nunca el contacto. "Solían hablar por teléfono y escribirse mensajes. Cada vez que ella lo defendía públicamente, él se lo agradecía personalmente", ha destacado la fuente en las declaraciones a 'People'.