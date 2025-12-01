Celia Molina 01 DIC 2025 - 13:25h.

Judit, la novia del ciclista fallecido Dani Ku, ha revelado que ambos se casaron en el hospital el pasado 30 de mayo de 2025

Dani estaba enfermo de cáncer de colon y los médicos le habían advertido que podría "morir en cuestión de pocos días"

El pasado mes de septiembre, el ciclista Dani Ku falleció a causa de un cáncer de colon, a los 42 años de edad. El catalán superó su primer cáncer en el año 2017, cuando fue diagnosticado de un tumor en el fémur. Aunque sus médicos le dijeron que no volvería a caminar sin muletas, él, en un alarde de fuerza y superación, dedicó su vida a recorrer el mundo en bicicleta, llegando a viajar por más de 50 países y a pedalear por 86.000 kilómetros de carretera.

El influencer, que contaba con 53.000 seguidores en las redes sociales (@vivirenbicicleta), disfrutó al máximo del deporte (y de la vida) hasta que en el 2020, la enfermedad volvió, si bien, cada vez que terminaba una quimio, volvía a subirse a su amada bicicleta. Finalmente, el cáncer le dejó sin fuerzas y, el 6 de septiembre, su novia, Judit, que ahora sabemos que fue su esposa, comunicó su muerte con un texto que él mismo había dejado para la posteridad:

"Que nadie lamente mi marcha. Cuando cesen las fotos de acampadas, cuando el cielo se cubra y ya no deje ver la Vía Láctea y el destino se funda, como todos, en un recuerdo efímero, entonces recuerden la sonrisa de quien tuvo el más preciado de los privilegios: dedicarse durante años a disfrutar. Y no lo olviden: ¿Si no es ahora, cuando?", dijo Daniel, como muestra de lo mucho que aprovechó su tiempo en la Tierra.

"Dani me regaló cien días de casada"

Ahora, seis meses después de una boda de la que ninguno de sus seguidores tenía conocimiento, Judit ha revelado que ambos se casaron en el hospital el 30 de mayo: "Hoy os comparto algo que no he contado hasta ahora, algo que sólo saben las personas más cercanas. Sé que Dani os lo quería compartir cuando recibiera el alta pero eso día nunca llegó, así que hoy me apetece contaros algo que vivimos en el hospital. Hoy cumplimos 6 meses de casados. Fue en la habitación 204 de un hospital y en compañía de dos amigas que queremos con el alma como testigos", ha revelado, publicando fotografías de los anillos, la decoración y lo felices que fueron los novios aquel día, a pesar de la enfermedad y la cercanía de la muerte.

"Dani ingresó en el hospital el pasado 23 de mayo y, muy pronto, los médicos nos dijeron que no sabían si saldría de la situación, que podía ser cuestión de días. Recuerdo que los dos lloramos mucho, pero también nos dimos mucho amor y, gracias a la intervención de una amiga y a la de nuestra maravillosa doctora, pudimos casarnos, el día 30 de mayo. Fue una boda de urgencia por el peligro de la muerte, no fue una boda normal donde todo es bonito y maravilloso. Aún así, recuerdo la alegría y la ilusión que podía ver en la cara de Dani, aunque también hubo muchas lágrimas por si ocurría lo que sabíamos lo que podía ocurrir", continúa Judit en su post.

"Para mí, lo más bonito de todo fue cuando los dos ya teníamos nuestros anillos puestos. Dani me lo mostraba cada día y me decía lo orgulloso que estaba. La verdad, yo siempre pensé que iba a salir de esta pero, al menos, me regaló 100 días de casada, 100 días que aguantó por mí. No lo pudo hacer mejor. Fue un momento que no voy a olvidar jamás", ha concluido la mujer del fallecido, expresando su máximo cariño.