Alexia Rivas destapa el curioso mensaje que le envía su padre cuando la ve por televisión

Alexia Rivas comparte el mensaje que le envía su padre cuando lave por televisión

Alexia Rivas se ha convertido en uno de los rostros más presentes en Mediaset. La periodista, que dio sus primeros pasos en el programa 'Socialité', dio el salto definitivo al formar parte de 'Supervivientes' en el año 2021. Desde entonces, la hemos visto trabajar como colaboradora en muchos formatos de Telecinco: desde los debates de este reality extremo hasta programas como 'Vamos a ver', 'Fiesta' o 'El tiempo justo'.

Alexia Rivas es un rosto indispensable para la cadena, se moja a la hora de opinar de cualquier tema, pero también aporta información exclusiva que alimenta los distintos formatos en los que trabaja. Es por ello por lo que ocupa muchas horas en televisión, pero... ¿qué opina su padre cuando la ve a través de la pantalla? Alexia Rivas destapa el consejo en forma de mensaje que le envía su padre mientras la ve por la tele.

A través de una story de Instagram, Alexia Rivas ha compartido un pantallazo de su teléfono móvil en el que aparece un mensaje que le envía su padre en una conversación de WhatsApp. En el mensaje, el padre dice lo siguiente: "Lo de las piernas cruzadas, bien al principio, y al poco ya las pones para afuera".

Alexia Rivas no tarda en reaccionar y no solo comparte este mensaje/consejo que le da su padre mientras la ve sentada en un plató de televisión, sino que bromea al respecto: "No sé por qué papá Rivas no trabaja en protocolo de Mediaset".