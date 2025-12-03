Alexia Rivas recibe el apoyo de sus compañeros tras compartir su problema de salud

Alexia Rivas destapa que tiene alopecia areata y enseña la calva que tiene en la cabeza: "Al verla, vomité"

Alexia Rivas ha dado uno de los testimonios más sinceros y personales de su carrera televisiva. La periodista y colaboradora ha revelado en 'El Tiempo Justo' el problema de salud que lleva arrastrando desde hace unas semanas: una alopecia areata, una condición que provoca la aparición de calvas redondas en distintas zonas del cuerpo y que, en su caso, ha afectado a su cuero cabelludo.

“Llevo un 2025 malo, con problemas. Yo me trago todo”, confesaba: “Parezco siempre alegre e irónica, pero sufro”. Ese estrés acumulado, sumado a una serie de dificultades personales y profesionales, terminó manifestándose de forma física.

Alexia ha contado cómo se dio cuenta de que tenía una calva en la cabeza, causada por el estrés: "Mi madre me dijo: ‘¿Qué tienes en la cabeza?’", recuerda. Al verse la placa por primera vez, la impresión fue tal que terminó en el baño vomitando: "Pensé que me estaba quedando calva", admitía la colaboradora.

"Mucha gente lo sufre y no lo sabe"

A pesar de intentar ocultarlo durante un mes con ayuda del equipo de peluquería del programa, decidió mostrar públicamente la calva para concienciar sobre esta afección: "Quería enseñarlo porque mucha gente lo sufre y no lo sabe. Me han escrito personas que se han dado cuenta gracias a mi mensaje", explicaba, señalando que padres, personas mayores o niños que no pueden expresarlo también pueden padecerla sin identificarla.

La colaboradora ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales: "El estrés es terrible, genera enfermedades físicas y tenemos que tener cuidado. Da igual a lo que te dediques: todos tenemos problemas. Yo quiero mostrarme humana y cercana, que vean que si a mí me pasa, no están solos", reconocía.

Visibilizar su problema

Sobre su recuperación, la colaboradora aseguró que el pronóstico es positivo: "El médico me dice que lo voy a recuperar, pero que cuanto antes me olvide de que la tengo, antes volverá el pelo", contaba. Además, sus compañeros de programa le han querido dar un mensaje de ánimo y felicitarla por su valentía por contarlo y no esconder su enfermedad.