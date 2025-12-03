Un experto explica qué es el "retroenvejecimiento" y comenta el cambio físico de Josep María Mainat

Josep María Mainat no deja de sorprendernos con su nueva imagen. Según se ha comentado en el programa, el productor catalán habría llegado a invertir hasta 200.000 euros en tratamientos antiaging, incluyendo terapias hormonales con testosterona.

Además de una larga lista de mejoras estéticas Mainat ha explicado qué intervenciones se ha hecho: “He adelgazado 15 kilos, me he arreglado los dientes, me he puesto una prótesis capilar”, confesó él mismo hace un tiempo. Aunque también matiza: “Hace años hice un tratamiento anti-aging, pero ya hace tiempo que no”.

Mainat no solo se ha sometido a estos tratamientos, pues lleva un estilo de vida saludable, con ejercicio constante y una dieta equilibrada. Estas son las claves, según explicaba el productor, para tener un aspecto increíble sin importar la edad.

Para analizar este sorprendente caso, el programa contó con Diego Suárez, empresario y experto en longevidad. Él mismo reconoce compartir algunos hábitos con Mainat: dieta, ejercicio diario, implante capilar y correcciones dentales. Pero aun así, admite que su aspecto no cambia tan drásticamente: "Si la foto es real, Mainat ha pasado seguro por la estética", contaba el experto.

¿Qué es el "retroenvejecimiento"?

Diego Suárez ha explicado en que consiste el retroenvejecimiento: "Ya no es ciencia ficción. La gente que va a vivir más de 150 años ya está aquí. El retroenvejecimiento consiste en rejuvenecer tus órganos, que es tu edad real", contaba.

Joaquín Prat le ha preguntado cómo funcionaría si él se sometiera a estos tratamientos: "Si empiezas con 50, al año siguiente tendrás 48 a nivel biológico. Eso sí, exige constancia: sueño regulado, buena dieta, ejercicio, suplementación, sueroterapia, cámara hiperbárica…", explicaba el experto. ¿Serías capaz de someterte a este tipo de tratamientos para conseguir mantener una imagen joven?