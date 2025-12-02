Daniel Carande y Sara Olivas dan más detalles de las memorias de Urdangarin, que se publicarán en 2026

Pablo Urdangarin reacciona a las memorias de Juan Carlos I y habla sobre la reina Sofía: "Es una gran abuela"

Compartir







El tiempo de silencio para Iñaki Urdangarin parece haber terminado. En 'El tiempo justo', dos periodistas revelan los primeros detalles sobre las memorias del cuñado del Rey, un libro que verá la luz en enero y que promete sacudir a la Casa Real española. “Leer por qué hizo lo que hizo y cómo ha sido la vida extraordinaria de esta persona”, adelantan desde el programa.

A partir de ese aislamiento, el libro abordará temas tan sensibles como su vida en la cárcel, los problemas con la justicia, el deterioro de su relación con la familia real y el final de su matrimonio con la infanta Cristina.

Uno de los episodios más llamativos lo aporta el periodista Daniel Carande, quien cuenta que dos de sus fuentes presenciaron por casualidad cómo Urdangarin leía en voz alta fragmentos de sus memorias a su pareja, Ainhoa Armentia, durante un viaje en avión entre Budapest y Burdeos. “Estaba con el ordenador, leyendo lo que parecía un documento. Le relataba cómo empezó su noviazgo con Cristina, incluso cómo reunió a sus padres para decirles: ‘Estoy con la Infanta Cristina’”. Según Carande, la pareja creía que no había españoles alrededor que pudieran escucharlos.

"Letizia será la peor pagada"

Según la periodista Sara Olivas, que también ha investigado el manuscrito, Letizia sería “la peor parada” del libro. “Hay un resentimiento por parte de Urdangarin hacia ella”, asegura, y apunta incluso a la posibilidad de que parte de esa crítica cuente con el visto bueno del rey Juan Carlos. La periodista no descarta que se produzcan “rebanadas de última hora” —cambios de edición de última hora— pero recalca que la intención inicial del exduque es clara: ajustar cuentas.

PUEDE INTERESARTE Preocupación en el clan Campos por el contratiempo de salud de José María Almoguera: será intervenido tras fallar su marcapasos

En cuanto al supuesto pacto de silencio entre Urdangarin y el Estado, Olivas matiza: “Supuestamente, ni el Estado ni Felipe VI han intervenido en ningún acuerdo de pagos”. Según sus fuentes, Urdangarin, tras haber estado dentro de la institución, siente libertad para hablar “absolutamente de todos”, y pone su foco donde cree que hay más debilidad, aunque sea, paradójicamente, la figura más fuerte del momento: la reina Letizia.