03 DIC 2025 - 11:15h.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ asegura que ha estado “a punto” de convertirse en padre con alguna de sus exparejas

Diego Matamoros, sobre su contrato de confidencialidad con Carla Barber: “Es un salvoconducto”

Diego Matamoros visita, por primera vez, el plató de ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles sobre su vida tras haber estado un tiempo alejado de los focos. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre ser padre tras hablar sobre sus relaciones y planes de futuro. El creador de contenido se abre en canal por completo para hacer una profunda reflexión y compartir todo lo que piensa con los colaboradores. ¡Descubre los planes del influencer sobre su paternidad en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El que fuera colaborador de televisión sorprende a todos los presentes en el plató al asegurar que ha estado al borde de convertirse en padre y las razones por las que finalmente no ha sucedido: “Ha habido épocas en las que he estado a punto de ser padre”. De esta manera, el creador de contenido desvela que, concretamente, ha habido una ocasión en la que esto casi se materializa: “Todo el proceso de embarazo lo pasé con Marta porque, en principio, lo íbamos a tener nosotros”. Ambos estuvieron viviendo juntos durante estos meses, algo que conllevó reacciones como la de Estela Grande, expareja del influencer.

Ahora que ha pasado todo y, finalmente, “no salieron las cosas como tenían que salir”, Diego Matamoros explica lo que piensa respecto a la paternidad en este momento y desvela cuáles son sus planes de futuro en este aspecto. A pesar de todo, después de su propia experiencia, el creador de contenido tiene muy claro cómo va a actuar si tiene un hijo para que no pase por las cosas por las que él tuvo que pasar: “Voy a ser responsable”.

Programa completo: Diego Matamoros habla de los celos en sus relaciones

Diego Matamoros no solo se ha sincerado por completo para hablar sobre sus planes de convertirse en padre y los momentos en los que ha estado a punto de serlo, sino que también ha hablado claro sobre sus exparejas. El creador de contenido confiesa los celos que ha vivido en sus relaciones y desvela si ha sido infiel en algún momento de su vida.

Diego Matamoros se convierte en el invitado del último programa de la temporada de ‘En todas las salsas’ para hacer un repaso por toda la actualidad de su vida. Desde su última aparición pública, la vida del que fuera participante de ‘Supervivientes’ ha cambiado por completo y se ha sincerado al respecto. El influencer habla de su relación actual con su hermana, Anita Matamoros, y explica cómo ha influido su enfermedad en el cambio físico que ha experimentado. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado en el programa completo de ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infinity!