Natalia Sette 02 DIC 2025 - 18:39h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla claro y cuenta la verdad detrás del acercamiento entre Manuel y Lucía

Manuel González aclara si ha superado su ruptura con Gabriella Hahlingag

La relación entre Manuel González y Lucía Sánchez ha dado mucho que hablar estos últimos días. Tras ser pillados juntos, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclaró la situación dedicándole un bonito texto donde mostraba su arrepentimiento por haberle hecho tanto daño. Desde ese momento, la expareja no ha dejado de subir contenido juntos a sus redes sociales. Ahora, Gabriella Hahlingag estalla ante la posible reconciliación de Manuel y Lucía y desvela la verdad detrás de esto. ¡Todas sus declaraciones en Mediaset Infinity !

Gabriela y Manuel rompieron su relación hace un mes tras medio año juntos. Aunque él siempre ha defendido que terminó con la murciana porque le fue infiel, ella ha mantenido que en ningún momento le fue desleal y que los motivos de ruptura son muy diferentes . Este enfrentamiento ha hecho que los que un día proclamaron su amor a los cuatro vientos, ahora no se puedan ni ver. Es por este motivo por el que Gabriella ha decidido destapar la verdad detrás de la reconciliación entre Manuel y Lucía.

Harta de que se esté “limpiando su imagen”, la extentadora de ‘La isla de las tentaciones’ ha estallado duramente contra su exnovio. Gabriella tiene claro que Manuel tiene un único objetivo: quedar bien con el público y con sus seguidores. “Le interesa estar cerca de Lucía para limpiar su imagen”, asegura. Además, la influencer desvela todo lo que le dijo Manuel sobre la gaditana antes de su acercamiento. “La ha puesto fina millones de veces”, admite Gabriella contando expl�ícitamente qué ha dicho.

Por si no fuera suficiente, Gabriella también ha destapado todo lo que la familia de Manuel González ha dicho de Lucía Sánchez. Ha sido especialmente dura con su hermana Gloria, que tantos problemas le dio durante su relación con el gaditano. La creadora de contenido confiesa el mote con el que llamaba Gloria a Lucía y habla sobre cómo le caía realmente la gaditana a la familia de su exnovio. “Los padres la odian con todas sus ganas”, admite sincera.

Este programa de ‘En todas las salsas’ ha estado cargado de información más que salseante. Tras escuchar las fuertes declaraciones de Gabriella, Nicole Delgado ha entrado en directo para contar todavía más información que no deja en muy buen lugar a Manuel González. Además, Gerard Arias da su opinión sobre esta relación y carga contra Lucía Sánchez ¡No te pierdas nada dándole play al video!