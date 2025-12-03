Miguel Salazar Madrid, 03 DIC 2025 - 17:44h.

Javier denunció en 'El tiempo justo' que una persona se había hecho pasar por él en Internet para aprovecharse de mujeres en situación vulnerable con el objeto de esafarlas. Asegura que utilizaron su atractivo rostro y carisma para engañar a varias mujeres, de ahí que la estafa sea denominada como la trampa del 'falso guapo'.

Susana, una víctima del engaño, ha conocido por primera vez a Javier gracias a este programa. El hombre le ha querido trasladar su apoyo ante tal situación de vulnerabilidad que ha sufrido en los últimos días, pues llegó a perder hasta 1.500 euros. "Se me rompe el alma de ver la realidad de ese tipo de gentuza, que se aprovechan de buenas personas para reírse o estafarlas. Hay muchos cerdos en las redes", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El brutal testimonio de una víctima

La mujer asegura que llegó a enamorarse del perfil virtual. "Él me dijo: 'mira, ya me has visto lo guapo que soy', y continúa diciéndome que ingrese dinero y que podemos vernos", denuncia. Susana relata que llegó a hacerle una "bufanda" para entregársela a él pensando en velro. "Me promete casarnos y una casa", dice.

Pese a su delicada situación económica, Susana hace verdaderos esfuerzos para conocer en persona a ese hombre que se hace pasar por Javier. El engaño llegó hasta el punto de que el estafador llegó a pedirle que fuera a una inmobiliaria para ver una casa en venta. "Hablo con la supuesta inmobiliaria y pregunté si era cierto y me dijeron que sí", cuenta.

Tras su brutal testimonio, Javier ha manifestado su indignación por el suceso. "Todos somos vulnerables en algún momento y más en el amor. Hay que ser valiente y denunciar e ir a por ellos", comparte.