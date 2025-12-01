El reportero Iván García ha podido entrevistar a la televisiva a su salida del hospital: "Está preocupada"

Preocupación por el estado de salud de Charly: Lydia Lozano rompe a llorar al ser preguntada por su marido

Lydia Lozano no está pasando por un buen momento. El marido de la televisiva, Charly, lleva dos meses ingresado en el hospital por un problema en la espalda que se le ha complicado y ha derivado en una infección bacteriana. El único momento que sale del centro hospitalario es en la comida. Justo en estos instantes, el reportero de 'El tiempo justo' Iván García ha podido hablar con la colaboradora de '¡De viernes!' sobre la situación de su marido.

La televisiva se ha derrumbado de nuevo al hablar de Charly, sobre le que dice que siente auténtica admiración por su fortaleza ante los imprevistos. "Está bastante animado, pese a los dos meses. Intenta sacar la mejor cara, dice que es un jabato", reporta el informador.

"Hay otra bacteria"

Al parecer, una nueva bacteria ha vuelto a complicar el estado de salud del marido de la socialité. "Lo llevo con paciencia", asegura al programa de Telecinco. Como podemos ver en las imágenes que acompañan al cuerpo de esta noticia, Lozano se ha roto de nuevo cuando habla del tratamiento que debe recibir su marido para recuperarse.

"El mundo bacteria es así y punto. Hay otra bacteria y no sabemos... es que son muchos antibióticos y mucho por el dolor, mucho todo", dice visiblemente emocionada. Como decimos, valora la forma en la que está llevando su marido los contratiempos.

Lydia Lozano agradece los mensajes de apoyo de sus compañeros

"Le pediría un autógrafo, soy super fan, no sé tanta operación si la llevaría bien", admite Lydia Lozano. La colaboradora de Telecinco asegura que "no es una tontería" lo que está viviendo y quiere agradecer los mensajes de cariño que está recibiendo en las últimas horas.

"Quiero mandar un beso a Joaquín [Prat] y a todos los compañeros, que me ha escrito todo el mundo. No puedo contestar a todos", lanza.