A pesar de algunos efectos secundarios, Elisabeth ha defendido su uso "con receta" en 'El tiempo justo'

La OMS avala el uso de los fármacos adelgazantes: "Representan un punto de inflexión en el tratamiento de la obesidad"

¿Qué hay detrás del 'boom' de los fármacos inyectables para perder peso? Para algunos, son un auténticos salvavidas y para otros, se ha convertido en una auténtica condena. En 'El tiempo justo' analizamos el debate que está dividiendo a médicos, pacientes y organismos internacionales con el testimonio de dos mujeres.

La popularidad de estos medicamentos, nacidos para tratar la diabetes y disponibles solo con receta, ha disparado su demanda hasta superar su propia disponibilidad. Con un precio que ronda los 120 euros, la obsesión social por la delgadez ha empujado incluso a la aparición de un mercado negro en redes sociales.

La OMS ha encendido el debate al incluir estos tratamientos entre los medicamentos esenciales para combatir la obesidad, a la que considera una enfermedad crónica que debe abordarse de por vida. Pero las advertencias llegan desde Australia, donde su regulador sanitario pide extremar la precaución ante posibles efectos adversos graves: depresión, pensamientos suicidas, cambios de conducta, complicaciones oculares, riesgo de ceguera o pancreatitis.

¿Son estos fármacos una herramienta imprescindible contra la obesidad o un riesgo infraestimado? En plena tensión entre la necesidad médica, la presión estética y la preocupación por su seguridad, la discusión está lejos de cerrarse.

"Debería estar mucho más estudiado"

Conchi ha contado su fatal experiencia con estos medicamentos. Tras recibir el tratamiento siempre con supervisión médica, describe una experiencia “terrible”: fatiga persistente, náuseas severas, rechazo a la comida, cólicos, estreñimiento extremo y múltiples visitas a urgencias. El diagnóstico final: pancreatitis y piedras en la vesícula. Tras 17 meses, tuvo que ser operada. Para ella, el mensaje es claro: “Cada cuerpo es un mundo. Esto debería estar mucho más estudiado”, admitía.

"He recuperado calidad de vida"

Pero también existe la otra cara. Elisabeth, con la misma pauta médica y otro medicamento similar, ha perdido 28 kilos desde febrero. Asegura que el tratamiento ha transformado su vida, siempre combinado con ejercicio y una alimentación saludable. “La gente piensa que te pinchas y adelgazas. No es un milagro”. Reconoce efectos secundarios—estreñimiento, ligera náusea y caída del cabello—pero explica que se han tratado y estabilizado. “He recuperado movilidad, energía y calidad de vida”.