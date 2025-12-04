La foto de Ana Guerra, de pequeña, con Fran Perea: "Era mi crush y oficializó mi boda"

Rocío Molina 04 DIC 2025 - 11:13h.

Ana Guerra ha compartido una fotografía en el que se puede ver a la artista de pequeña desvelando que su ídolo y "crush" era Fran Perea

Ana Guerra no se habría imaginado nunca que el cantante al que idolatraba, su "crush" de siempre como era Fran Perea terminaría siendo alguien tan importante en su vida. Todo ha cambiado mucho para la cantante. Tanto que el destino ha querido que esta haya celebrado su primer año de casada con Víctor Elías y que el propio Fran Perea, el mítico Marcos en 'Los Serrano' fuera el que oficiase su boda. Recordando a esa niña enamorada y que cantaba el '1 +1 son 7', la canaria ha compartido una foto en la que se puede ver a la intérprete de pequeña desvelando su amor por Fran Perea.

Ana Guerra ha recuperado una foto de su infancia en su perfil oficial de Instagram en la que confiesa lo que sentía por Fran Perea, hermano de Víctor Elías en la serie de 'Los Serrano' y también en la vida real por el cariño que se tienen. La intérprete ha confesado que el actor y cantautor era su ídolo. Veinte años de una instantánea en la que Ana Guerra, de niña, abraza a Fran Perea y deja por escrito lo importante que fue este momento en su vida.

En el texto, la mujer de Víctor Elías señala lo curioso que es y lo que el destino le ha deparado finalmente. De estar junto al que era su crush a pasar a ser la persona que ofició su boda. Una fotografía que desprende ternura y admiración, pero que realmente lo que más llama la atención es la conexión que en la actualidad ambos guardan. Ana Guerra no tiene dudas. Para ella el actor que daba vida a Marcos en 'Los Serrano' "es el mejor del mundo". No por la admiración que siente por él desde niña, sino por lo que ha descubierto en él a medida que le ha conocido de cerca.

"Abrazos y canciones que durarán 20 años más. Te adoro", le ha llegado a decir la intérprete canaria de 'Lo malo' a Fran Perea cuando han compartido escenario y momentos tan íntimos como el de su propio enlace. Por su parte, el actor, cantante y director de 'Yo sostenido. Sonata para un juguete roto', la obra que cuenta la vida de su amigo Víctor Elías, ha compartido la fotografía que ha hecho pública Ana Guerra, demostrando que ese cariño es recíproco y que el amor entre ellos crece en el presente.