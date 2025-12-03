Dave Coulier, actor de 'Padres Forzosos', anuncia que vuelve a tener cáncer: "Ahora, tengo un carcinoma en la lengua"
El actor, que interpretó al tío Joey en la serie, ha anunciado que vuelve a padecer cáncer en un programa de televisión
Cada vez más jóvenes son diagnosticados de cáncer de cabeza y cuello: "Ha habido un cambio"
En noviembre del año pasado, el actor Dave Coulier, que interpretó al divertido tío Joey en la serie de los años noventa, 'Padres Forzosos' (Full House), anunció que le habían diagnosticado un linfoma no Hodgkin en estado III. Lo que, en principio, pensó que era "un simple resfriado", acabó siendo un grave enfermedad que le detectaron por un "bulto sospechoso" que él mismo se encontró en la ingle. Tras la biopsia y la confirmación del cáncer, se sometió a tres operaciones y a los ciclos de quimioterapia que le correspondían.
Afortunadamente, pocos meses después (en abril de 2025) pudo decir que su cáncer había entrado en remisión, generando una inmensa alegría entre todos sus fans y sus compañeros de reparto de 'Full House'. Su gran amigo, John Stamos, fue uno de los primeros en recibir tan buenas noticias, pues el vínculo que ambos forjaron durante el rodaje de la sitcom (Stamos interpretaba al otro tío de las niñas, el tío Jessie Katsopolis) perdura aún hasta el presente.
Su nuevo cáncer está relacionado con el VPH
La actriz Candance Cameron, que interpretaba a la hermana mayor de la familia, DJ, también publicó varias fotos con Dave para celebrar que ya estaba "libre de la enfermedad". Sin embargo, todos ellos se han preocupado al saber que Coulier padece cáncer de nuevo, tal y como él ha comunicado en el mismo programa en el que habló por primera vez de sus problemas de salud, 'Today':
"En octubre de este año fui a hacerme una tomografía computarizada. Era solo un chequeo de rutina, pero un valor salió disparado y resulta que tengo un carcinoma escamoso P16 en la base de mi lengua. Le pregunté a mi doctor si esto tenía que ver con el linfoma y me dijo que no tenía ninguna relación", dijo en el programa de la televisión americana.
El carcinoma del que habla es un tipo de cáncer que comienza en las células delgadas y planas (escamosas) que recubren la lengua. La proteína "P16" indica que este cáncer está relacionado con una infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Este tipo de cáncer, asociado al VPH, a menudo responde mejor al tratamiento que los no asociados y así lo confirmó también el propio actor:
"Actualmente, estoy pasando por 35 tratamientos de radiación. Terminaré justo el 31 de diciembre, un gran regalo para entrar en el año nuevo. Menos mal que mi pronóstico es muy bueno y que tiene una tasa de curabilidad de más de un 90%. Y tengo que decir que, lo que realmente me salvó la vida, es la detección temprana. No solo la primera vez, también esta segunda. Así que os invito a todos a que os hagáis chequeos, colonoscopias, exámenes de mamas y de próstata porque pueden salvaros la vida", concluyó.