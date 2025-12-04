Los colaboradores comentan algunos detalles de la intervención quirúrgica de José María Almoguera

Carmen Borrego, sobre la inminente operación de corazón de su hijo José María Almoguera: "Estoy preocupada"

Las cámaras de 'El tiempo justo' captaron unas imágenes de José María Almoguera en un momento especialmente delicado para él y su familia, en días previos a su intervención. A las puertas de su vehículo atendió brevemente a nuestro equipo mientras intentaba gestionar la ansiedad provocada por la reciente confirmación de su intervención quirúrgica: "Estoy con un poquito de ansiedad y no me apetece mucho hablar", reconocía con sinceridad mientras paseaba con su actual pareja, María 'La Jerezana'.

José María Almoguera ha pedido a nuestros compañeros del programa que comprendan que no quiera dar declaraciones antes de su intervención y que, en un futuro, hablará con los medios sin problema.

El hijo de Carmen Borrego se mostró nervioso y preocupado. Aunque la operación está considerada “habitual” y con un posoperatorio generalmente corto, el entorno confirma que la familia atraviesa días de tensión: “Lo que toca”, respondió cuando se le preguntó si estaban preocupados. La intención es que la intervención tenga lugar antes de Navidad, una decisión que, según fuentes cercanas, responde al deseo de afrontar cuanto antes este nuevo revés de salud, según confirmaban en el programa.

Durante la breve conversación, José María expresó que la situación le sobrepasaba, especialmente porque la noticia trascendió antes de que él quisiera hacerla pública: “No quería hablar mucho porque ha trascendido…”, dijo, dejando entrever que prefería mantener su enfermedad y sus avances en la más estricta intimidad. Ni siquiera Alejandra, su expareja, sabía nada en ese momento, aunque, según contó él mismo, “luego” se puso en contacto.

Los detalles de su intervención

Los colaboradores de 'El tiempo justo' explican que, aunque se trata de una operación “muy común y normalizada” dentro de su patología, hay un factor que le afecta especialmente: el miedo al “factor sorpresa”. José María convive con esta enfermedad desde pequeño y, según apuntan, los sustos inesperados que ha sufrido en el pasado le han marcado profundamente.

Ese temor vuelve ahora que algo “está fallando”, y a pocas horas de la operación vive con la inquietud de que pueda ocurrir cualquier imprevisto. Además, Leticia Requejo ha confirmado que la operación será en los próximos días, sin desvelar la fecha exacta: "Para respetar la discreción que quiere mantener", explicaba la periodista.