Alice Campello y Álvaro Morata estarían atravesando un mal momento. Así lo confirma la prensa italiana, que se hace eco de los rumores de crisis que llegan desde el país adriático. Y parece ser que ciertamente no hay buena relación entre uno y otra, algo que por ejemplo podemos ver reflejado en sus cuentas de redes sociales -donde no han dejado rastro de sus apellidos en sus respectivos perfiles y llevan un mes sin subir publicaciones juntos-.

Kike Quintana, colaborador de 'El tiempo justo', desvela las informaciones que le llegan sobre la presunta crisis de pareja. "Me ratifican que hay una tercera persona que pertenece al círculo profesional actual en Como de Álvaro Morata", reporta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. En sintonía con las informaciones que le llegaron a Alexia Rivas, no existen infidelidades de ningún tipo en su relación.

Al parecer, Campello "confirmará" la presunta ruptura "pasadas las navidades"

Eso sí, Quintana detalla que lo que ha encontrado el futbolista ha sido "un refuerzo emocional" en mitad del "caos" de su "aventura profesional". "Eso a Alice [Campello] le ha desencajado", relata en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. La mujer del delantero, al parecer, "no entiende el papel que ha tomado la mujer de la nueva vida de Álvaro [Morata]"-

El colaborador confirma además que queda muy poco para que una y otro confirmen la ruptura, según las fuentes contrastadas. "Me confirnan que han estado intentándolo porque son padres de 4 hijos, pero que esa relación se va a terminar. Probablemente sea Alice quien, en una entrevista en 2026, pasadas las navidades, lo confirme", relata Quintana.

La colaboradora Leticia Requejo también desvela que desde el equipo en el que juega Morata, el Como, le han dado una orden para evitar que esto salga a la luz. "No quieren ningún tipo de polémica, ni que Álvaro se vea envuelto en titulares relacionados con su vida privada", comparte.