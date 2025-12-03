Alejandra Rubio, del encuentro de Mar Flores y Terelu: "Mi madre trabaja el día del cumpleaños de mi hijo"

Carmen Borrego ha admitido que no le ha gustado no estar invitada al primer cumpleaños del hijo de su sobrina Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

José María Almoguera se encuentra atravesando un momento delicado de salud debido a un contratiempo relacionado con la enfermedad de corazón que padece y por el que tendrá que ser intervenido en los próximos días. En 'Vamos a Ver', Carme Borrego se pronuncia por primera vez sobre la operación a la que tendrá que enfrentarse su hijo.

Hace poco más de un año, el hijo de Carmen Borrego concedía una entrevista para la revista 'Lecturas' en la que hablaba por primera vez de su enfermedad. Y es, hace 12 años, fue diagnosticado del síndrome de Brugada, un trastorno que provoca un latido cardíaco más rápido de lo normal y que impide que la sangre pueda circular de manera efectiva. Desde entonces, José María porta un marcapasos que evita que pueda padecer una arritmia o descompensación.

Carmen Borrego habla sobre la inminente intervención de su hijo

Este lunes, la periodista Leticia Requejo, confirmaba en 'El tiempo Justo' que José María Almoguera debía ser intervenido de manera "urgente" después de que se notasen anomalías en su marcapasos, las cuales le obligan a someterse a una delicada intervención que tiene al clan Campos "preocupado". En nuestro programa, Carmen Borrego explica cómo se encuentra y manifiesta su enfado por la filtración de la inminente operación de su hijo.

"Estoy preocupada como cualquier madre que su hijo tiene que someterse a una opera quirúrgica. No quiero hablar de cuándo es la operación ni de qué es porque creo que le corresponde a quien le corresponde. Como sabéis metí la pata con un embarazo y no la voy a meter con la operación. Es un problema de corazón grave, pero llevamos conviviendo tiempo con él", explicaba la colaboradora.