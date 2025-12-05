Carla Barber llora al recibir una feliz noticia: "No me lo puedo creer"

Ana Carrillo 05 DIC 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha emocionado hasta las lágrimas al recibir una buena noticia, que ha compartido con sus seguidores

Diego Matamoros y Carla Barber tienen firmado un acuerdo de confidencialidad: qué es y consecuencias de incumplirlo

Compartir







Carla Barber se ha emocionado hasta las lágrimas con una feliz noticia que ha querido compartir con su legión de seguidores de Instagram. En sus stories, la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido varios vídeos llorando y ha explicado que se trataban de "lágrimas de emoción" por una llamada "increíble" que le había dejado "sin palabras".

"Acabo de llamar a mi madre y a mi prima Elena, que las dos trabajan conmigo", ha comenzado diciendo la amiga de Violeta Mangriñán, que aseguraba que no se podía creer la noticia que le habían dado y que había querido compartir en primer lugar con dos personas tan importantes de su equipo de trabajo en las Clínicas Barber, empresa de la que es fundadora y dueña.

"Voy a ver si lo puedo contar", añadía una emocionadísima Carla, a la que le costaba expresarse por las lágrimas de emoción que surcaban su rostro al saber que le han concedido un importante premio: "Es alucinante porque demuestra que después de todo el trabajo y sacrificio estamos haciendo las cosas distintas y estamos transformando una industria y estamos innovando para ayudar a muchísima gente".

Se trata del Premio Futuro de Ceaje, que ha sido concedido al grupo que ella lidera "por su capacidad para abrir nuevas líneas de negocio, generar empleo y anticiparse a las tendencias del mercado", según recoge la revista 'Forbes'. Para la empresaria, que tiene 35 años, este premio es importante porque considera que premia "el talento joven emprendedor en España" y le hace sentirse "un referente e inspiración para otros emprendedores jóvenes".

PUEDE INTERESARTE Carla Barber cuenta por primera vez por qué se ha roto su amistad con Laura Matamoros

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras anunciar la noticia, ha recibido muchos mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, que le han confirmado que es una gran inspiración para ellos y que admiran su capacidad de trabajo, su deseo de compartir el conocimiento con otros colegas de profesión y por la calidad que brinda a sus pacientes. La creadora del 'método de los tres puntos' en medicina estética ha compartido algunos de estos mensajes y ha expresado su gratitud por estas muestras de cariño: "Gracias por todos y cada uno de vuestros mensajes, me llenan el corazón".