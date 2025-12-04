Lorena Romera 04 DIC 2025 - 19:10h.

Ha salido a la luz que Diego Matamoros y Carla Barber tienen firmado un contrato de confidencialidad. El que fuera concursante de 'Supervivientes', de 39 años, ha contado los detalles de este documento, conocido como NDA, firmado ante notario, que le obliga a no revelar ningún detalle de su relación con la médico especializada en medicina estética. Lo ha explicado durante su visita al videopodcast de mtmad, 'En todas las salsas'.

Cuando le han preguntado por su historia de amor con la canaria, de 35 años, el creador de contenido ha comenzado confirmando de manera escueta que terminaron "bien". Al ver que no daba mucha más información, los colaboradores han intentado tirarle un poco más de la lengua. Y es que su romance, que se confirmó en junio de 2020, fue de lo más mediático, convirtiéndose en poco tiempo en una de las parejas más queridas.

Pero, antes de que pudieran celebrar su primer aniversario, se conocía la noticia de que la pareja había terminado su relación. Cuando le han preguntado por el recuerdo que guarda de ella, el hermano de Laura Matamoros ha desvelado que entre ellos existe una cláusula que les impide hablar el uno del otro. "Nosotros tenemos firmado un contrato, entonces ninguno de los dos puede hablar", ha señalado el influencer.

¿Qué es un pacto de silencio contractual?

Diego Matamoros reconoce que no se arrepiente. Es más, todo lo contrario. "Es lo mejor que he hecho en mi vida", asegura. El que fuera marido de Estela Grande reconoce que no le gusta que sus exparejas hablen de él una vez se ha terminado la relación, por eso este documento es para él "un salvoconducto". Pero, ¿qué es exactamente este acuerdo de confidencialidad? Se trata de un documento, conocido también como NDA, "firmado ante notario", que, en el caso de Diego Matamoros y Carla Barber "se extiende a medios de comunicación, redes sociales...".

Según apuntan desde la página web especializada, 'LetsLaw', "un NDA es un contrato o acuerdo en el que dos o más partes se comprometen a no revelar la información que intercambien durante un tiempo". Esta confidencialidad "puede ser de forma bidireccional, afectando a las dos partes -o a un mayor número en caso de ser varios firmantes-, pero también puede darse de carácter unidireccional, cuando solo se quiera determinar el carácter confidencial de la información que intercambie una de las partes".

Un acuerdo de confidencialidad deberá incluir:

La identificación de las partes, con su nombre, DNI o NIF, dirección, cargo, etc.

El objeto del contrato, (es decir, la información sensible)

Las excepciones sobre las que no se aplica el carácter confidencial

Derechos y obligaciones de las partes.

La duración del acuerdo.

Consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

Medios para resolver posibles conflictos (como la mediación o el arbitraje).

Ley aplicable y jurisdicción.

Lugar y fecha de la firma.

Consecuencias de incumplir un pacto de confidencialidad

En cuanto a las consecuencias en caso de incumplimiento del mismo, "tiene consecuencias jurídicas". En el caso del acuerdo de confidencialidad firmado por Diego Matamoros y Carla Barber, si uno de los dos rompe alguna de estas cláusulas deberá "pagar pasta". "El incumplimiento de estos acuerdos deberá conllevar una valoración del daño ocasionado para determinar la sanción por daños y perjuicios", señalan desde 'LestsLaw'.

Tal y como señalaban desde 'El País' en un artículo publicado el pasado mes de septiembre, estos NDA están "cada vez más de moda entre los celebrities". Especialmente, a la hora de mantener encuentros íntimos. Para ellos son "pactos de silencio contractual" que firman antes de irse a la cama. Sobre todo, si lo hacen con alguien anónimo.

"Se trata de un instrumento jurídico que empezó a utilizarse en el mundo de los negocios, para proteger información reservada -como la fórmula de ciertos productos-, pero que ahora, cada vez más, se usa también en el ámbito de las relaciones sexuales y sentimentales. Sobre todo si entre los involucrados hay gente famosa o particularmente interesada en proteger su intimidad", apuntan desde el citado medio. Un acuerdo de confidencialidad que ahora han convertido en objeto de debate Diego Matamoros y Carla Barber, que lo firmaron durante su relación.