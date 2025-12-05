Carlos Otero 05 DIC 2025 - 20:00h.

El programa 'De Viernes' cuenta esta semana con el testimonio del futbolista Jota Peleteiro. El gallego regresa al plató para hablar de su reencuentro con Jessica Bueno en los juzgados. Aprovechando su paso por televisión, en Outdoor queremos presentarte a su hermana, Marta, una mujer desconocida para muchos, pero realmente fascinante.

Artista y ex amiga de Jessica Bueno

Marta Peleteiro Ramallo tiene 37 años, cinco más que el futbolista afincado en Arabia. Ambos comparten una relación muy estrecha, aunque Marta ha optado por un camino profesional y personal completamente distinto.

Licenciada en Arquitectura y Bellas Artes por la Universidad Europea de Madrid, ha trabajado en importantes medios de comunicación y llegó a fundar su propia agencia en Ámsterdam. Además, hace unos años abrió una exclusiva tienda de moda nupcial en Zúrich, consolidando su perfil como empresaria creativa.

Durante la etapa en la que Jota estuvo casado con Jessica Bueno, Marta mantuvo una excelente relación con la modelo. En aquellos tiempos dorados, viajaban juntas a Nueva York y compartían imágenes en redes sociales que reflejaban una amistad sólida.

Jota triunfaba en fútbol, ella juega al baloncesto

Criada en la localidad de Boiro (La Coruña) y residente en Vigo durante su adolescencia, Marta desarrolló una pasión por el baloncesto y llegó a formar parte del equipo femenino del Celta Baloncesto. En 2018 reveló que se había casado con un abogado norteamericano "enamorado" de Galicia, un detalle que muestra su vínculo con sus raíces.

Marta Peleteiro defiende una filosofía marcadamente feminista. En redes sociales se puede encontrar una cita suya en inglés que resume su pensamiento: "Sé tú misma y no dejes que nadie te diga lo que una mujer puede hacer o no: tan solo haz lo que te guste". Su mensaje conecta con el legado de figuras históricas como Clara Campoamor o Concepción Arenal.

Más allá de la moda: una artista con proyección internacional

Aunque mantiene un perfil bajo en la prensa rosa y su cuenta de Instagram es privada, Marta ha concedido entrevistas para reivindicar su trabajo. En declaraciones al periódico Faro de Vigo, explicaba que le gusta tener la mente ocupada en varios proyectos a la vez. Su libreta de viajes incluye destinos tan diversos como Uzbekistán, Londres, Nueva York, Japón o Eslovenia.

Crítica con la situación de la industria de la moda en España, denunciaba en 2018 las dificultades que enfrentan los diseñadores emergentes: "Es bastante complicado sobrevivir si tienes un perfil más experimental y menos corporativo. Se tienen que ir fuera, cosa que no debería ser así, pues tanto la moda como la creación y el arte son sectores económicos muy importantes para un país", defendía con firmeza.

Además de su experiencia en moda, Marta ha desarrollado una sólida carrera como artista plástica. Ha participado en numerosas exposiciones, incluyendo muestras en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo y en el Art International Festival Acción Madrid, celebrado en el Matadero de Madrid. Su trabajo la define como una auténtica performer, capaz de fusionar creatividad y reivindicación en cada proyecto.