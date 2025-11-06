Ana Carrillo 06 NOV 2025 - 19:59h.

Fran Rivera Bueno, el hijo que tienen en común Kiko Rivera y Jessica Bueno, ha cumplido 13 años y ha recibido la felicitación pública de su padre, que le ha deseado un feliz día, pero también de los que fueron su madrastra, Irene Rosales, y su padrastro, Jota Peleteiro.

Es el primer año que Irene Rosales no es la madrastra de Fran tras su separación del hijo de Isabel Pantoja, pero ha seguido con su tradición de felicitarlo a través de Instagram con un precioso mensaje en el que destaca que es "el mejor hermano mayor" para sus hijas, Ana y Carlota Rivera Rosales.

No es el primer año que Jota Peleteiro no es el padrastro de Fran, pues lleva separado de la finalista de 'Supervivientes All Stars' desde 2022 y desde entonces ha seguido felicitándolo públicamente porque su vínculo sigue siendo fuerte. Tanto él en su entrevista en '¡De viernes!' como Kiko Rivera en su charla con Jordi Wild en 'The Wild Project' confirmaron que Fran llama papá al exfutbolista, con el que se crió, pues tras su separación del hermano de Isa Pi, Jessica se fue con el niño y Jota a vivir a Reino Unido.

Es por eso que, pese a la separación de la modelo - con la que tiene dos hijos en común, Jota Junior y Alejandro -, el gallego sigue considerando un hijo más a Fran y en cada cumpleaños le demuestra su amor públicamente a través de Instagram, donde este año ha aprovechado para hacerle una promesa.

"Feliz cumpleaños al mejor hermano mayor del mundo. Estoy muy orgulloso de ti. Te estás convirtiendo en todo un hombre, pero recuerda que siempre estaré para ti", ha escrito el empresario junto a unas fotos junto al niño, una de cuando era un bebé y otra reciente (aunque siempre tapando su cara como decidieron sus padres para preservar en la medida de lo posible su privacidad).

Con sus palabras, le deja claro al hijo de su exmujer que siempre va a contar con su apoyo de manera incondicional aunque esté abandonando la infancia y vaya a tener cada vez más autonomía.