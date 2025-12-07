Los exconcursantes de 'Gran Hermano' han redecorado su salón mientras esperan la llegada de su primera hija en común

Rodri Fuertes y Marta Castro están en el camino de cambiar su vida por completo con la llegada de su primera hija en común. Su camino conjunto hacia la paternidad ha despertado en ellos el deseo natural de hacer cambios en su casa. Cuando la familia crece, el hogar lo hace también y por eso han empezado por el salón de casa, un espacio con mucha importancia para la pareja y al que han dado un nuevo aire.

Para la pareja, el salón no es un solo un lugar para recibir visitas y ver un rato Telecinco, es una estancia en la que encontrar la calma tras un día intenso, su refugio de conversaciones tranquilas, de pasar tiempo en familia y el escenario donde imaginan los primeros juegos, las primeras risas y siestas de su futura hija. La redecoración de este ambiente tan protagonista de la casa refleja esa mezcla de emoción y conciencia de lo que viene.

El nuevo salón de los futuros padres es una mezcla perfecta de estilo, serenidad y personalidad, un espacio pensado para disfrutar, para vivirlo, para crecer. Cada elección, desde los colores hasta los materiales, tiene como objetivo, favorecer la calma, la luz y la amplitud. El salón de la pareja es la pieza central de su hogar. Un espacio que ha evolucionado hacia un estilo más sosegado, amable y conectado con los nuevos ritmos que están por venir.

Luz, amplitud y colores claros

Los influencers viven a las afueras de la capital en una vivienda en donde la luz es la clara protagonista de todas las estancias. En el recién redecorado salón, la luz natural entra a raudales por los grandes ventanales potenciado por una decoración pensada precisamente para dejarla fluir. La pareja quería que su salón fuera una extensión de cómo son ellos, naturales, cercanos, con gusto por lo sencillo pero cuidado. Han apostado por una paleta de colores claros que va desde los blancos rotos hasta los beiges más suaves.

Los influencers han optado por texturas suaves, muy agradables al tacto, que hacen del salón un espacio extremadamente acogedor. Maderas claras, tejidos naturales, lino, algodón y detalles en fibra se combinan con una armonía casi artesanal. Este tipo de materiales aporta calidez sin renunciar a la elegancia. La amplitud también juega un papel fundamental, cada pieza tiene su espacio y su propósito, lo que contribuye a una sensación de orden y equilibrio que agradecen los locos del orden. Los espejos juegan un papel muy importante en la estancia, no solo como elemento decorativo, también ayudan a ampliar el espacio visualmente.

Una inspiración mediterránea: el sofá de lino como corazón del espacio

El salón de Rodri Fuertes y Marta Castro también hace un guiño al estilo mediterráneo, ese que se caracteriza por la naturalidad, la calidez y los tonos crudos. Todo el salón gira en torno al impresionante sofá de seis plazas tapizado en lino, una pieza amplia, cómoda y con una presencia enorme que se ha convertido en el corazón de este espacio. "Hemos optado por tonos neutros, y este sofá es una maravilla", asegura Rodri en un vídeo sobre su nuevo salón en Instagram. "La gente dirá, lo habéis cogido blanco teniendo niños, pero que sepáis que todo se puede meter a la lavadora. Es comodísimo", añadía Marta con humor.

Otro de los elementos más destacados es la colección de tres cuadros geométricos en tonos crema que cuelga sobre la pared principal. Sus líneas sencillas y sus formas limpias encajan perfectamente con el estilo de la estancia, aportando un toque artístico sin saturar.

Espejos, lámparas y rincones con encanto

Los espejos siguen jugando un papel esencial. No solo amplían visualmente el espacio, sino que reflejan los tonos cálidos del resto de la decoración, potenciando esa sensación mediterránea que tanto buscaban. “Hemos escogido este espejo, enorme, en los mismos tonos que los cuadro y con textura rugosa, muy parecido a la mesa que tenemos en el comedor” asegura la influencer.

Las plantas también tienen un protagonismo importante. La pareja ha optado por plantas de hojas grandes y verdes intensas que aportan vida, frescura y un toque orgánico al ambiente. Mezcladas con una mesita hexagonal con jarrones en tonos neutros y verdes, completan la estancia.

Completan el cambio del salón con dos lámparas clásicas doradas y verdes y un enorme aparador en blanco roto desgastado con una gran capacidad de almacenaje.

El comedor integrado

La pareja tiene el comedor integrado en el salón, creando un espacio fluido, práctico y visualmente muy armonioso. Esta integración responde a la idea de hogar abierto, donde destaca la mesa circular de piedra clara, una verdadera escultura que aporta presencia sin restar ligereza. Su base en tono crema con diseño de forma redonda, rompe con las líneas rectas del resto del salón y genera una sensación de fluidez muy agradable.

Las sillas también de diseño redondeado, tapizadas en tejido bouclé blanco roto, un material que sigue siendo tendencia gracias a su textura suave, esponjosa y muy acogedora. Estas sillas aportan volumen, calidez y ese toque de sofisticación discreta tan buscado en las decoraciones actuales. Sobre la mesa, suspendida de forma delicada pero muy protagonista, cuelga una lámpara trenzada de fibras naturales.

Los detalles dorados, presentes en pequeños objetos o marcos discretos, suman un toque de sofisticación sin perder la esencia natural de la estancia. Las plantas de interior también tienen su rincón en la zona del comedor, reforzando la continuidad con el salón. Junto a ellas, los jarrones con hojas de eucalipto aportan un aroma fresco y un toque verde que contrasta suavemente con los tonos crema predominantes. El resultado es un comedor que se integra de forma natural en el salón, creando un espacio global lleno de luz, textura y armonía.