Ana Carrillo 02 DIC 2025 - 09:56h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha revelado cuál es su trabajo más allá de crear contenido en Instagram

Rodri Fuertes, sobre el nombre de su hija en común con Marta Castro: "Lo teníamos claro desde el principio"

Rodri Fuertes está atravesando un momento de lo más especial en su vida porque su novia, la influencer Marta Castro, está embarazada de cinco meses y esperan la que será su primera hija en común y también la primera hija de él, que se estrena en la paternidad a diferencia de ella, que ya tiene un hijo, Hugo, de su relación con Fonsi Nieto. En lo laboral, al exconcursante de 'Gran Hermano' también le va bien, aunque no suele hablar de cuál es su trabajo fuera de las redes sociales ha querido aclararlo porque siempre le preguntan lo mismo.

Cuando el exnovio de Adara Molinero le ofrece a sus seguidores hacer una ronda de preguntas en Instagram, una de las preguntas más repetidas es si tiene un trabajo fuera de las redes sociales, pues muchos de sus seguidores saben que se desvinculó de la empresa estética en la que había invertido parte de su dinero y cuyas redes sociales se encargaba de gestionar hace ya un tiempo.

El madrileño es conocido por haber participado en 'Gran Hermano 17' y, después, por haberse hecho un hueco en el sector de los creadores de contenido: en Instagram ya tiene 332.000 seguidores y en TikTok supera los 82.000. Pero no solo crea contenido para redes, tal y como ha revelado ahora al contestar "la pregunta recurrente" que le hacen siempre sus seguidores: si se dedica únicamente "a ser influencer".

"Para resumir: trabajo en redes sociales, tenemos una agencia de comunicación, hago swing trading de vez en cuando", ha comentado el exnovio de Bea Retamal, que ha añadido en su respuesta dos cuentas de concesionarios, dando a entender que tiene algún vínculo con ellas. Una respuesta que, para él, es un resumen de su actividad laboral fuera de redes pero que aporta valiosa información a sus seguidores, que no sabían a qué se dedicaba más allá de crear contenido en Instagram para ganar dinero a través de contratos publicitarios con marcas.

Con su respuesta también ha explicado que no ha abandonado su faceta como inversor, de la que ya le había hablado a sus seguidores en alguna ocasión.