01 DIC 2025 - 10:44h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' habla del nombre que han escogido para su hija

Marta Castro y Rodri Fuertes aclaran cómo se encuentra su bebé tras una ecografía crucial

Rodri Fuertes y Marta Castro se encuentran en el momento más bonito de su relación. A través de las redes, la pareja está haciendo partícipes a sus seguidores del embarazo. Para ella es el segundo (ya es madre de Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto), pero para el exconcursante de 'Gran Hermano' es la primera vez. Ahora, el ex de Adara Molinero ha hablado del nombre de su futura hija.

Desde que anunciaran que iban a ser padres, han ido a poco a poco desvelando las incógnitas de sus fans. Primero era el sexo, que lo revelaron en un particular gender reveal con sus dos mascotas como los auténticos protagonistas de este momentazo.

Mientras el Golden Retriever de la exconcursante de 'GH VIP' llevaba un lazo rosa, la mascota del crador de contenido lucía un complemento azul. En medio de una carretera sin transitar, con los ojos tapados y de la mano, la pareja ha llamado a sus perritos, esperando a ver quién de los dos obedecía a la orden, determinando así el sexo de su bebé.

Después del shock inicial al ver aparecer a la mascota con el lazo rosa, Rodri Fuertes era el primero que reaccionaba, dando saltitos de alegría y abalanzándose sobre su chica. "Te estamos esperando con muchísimas ganas", escribía la influencer en esta publicación en la que desvelaban que estaban esperando una niña.

"Es un nombre muy especial, significa mucho para nosotros"

Ahora, en un preguntas y respuestas, el que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha hablado del nombre que han elegido para su pequeña. Un nombre que la que fuera concursante de 'GH VIP' ya adelantó que "es muy especial" y que "significa mucho" para ellos.

"Lo teníamos claro desde el principio", ha reconocido el que fuera pareja de Adara Molinero, sumando todavía más intriga. Y es que la pareja tiene previsto desvelar el nombre el día de su nacimiento. "Lo diremos cuando nazca", ha comentado el influencer, poniéndole fecha a este momento que tanto ansiaban sus seguidores.

Los nombres que valoraban Marta y Rodri hace un año

Era marzo de 2024 cuando Rodri Fuertes y Marta Castro se sentaban en el videopodcast Un cuento imperfecto, de Jessica Bueno y Luitingo. Un capítulo en en el que la pareja hablaba de los nombres que valoraba en el caso de ser padres, algo que todavía se estaban planteando y no parecían tener muy claro.

"Si es niño, Pelayo... Pero él me ha dicho que no. Y si es niña, Covadonga. Me encantaría", señalaba la influencer en ese momento.