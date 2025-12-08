Carlos Otero 08 DIC 2025 - 10:00h.

El ex de Lola Mencía y exparticipante de 'LIDLT' ha sorprendido anunciando su próxima paternidad

Lola Mencía reacciona en exclusiva a la paternidad de Diego Pérez, su expareja, y le manda un mensaje

El exnovio de Lola Mencía y participante de la tercera temporada de 'La Isla de las Tentaciones,' Diego Pérez, sorprendía hace unos días a sus seguidores anunciando que va a ser padre. La mamá del bebé es Gara Freedom, una cantante destacada en la escena hip hop que mantenía una relación sentimental muy discreta con el deportista, desconocida hasta ahora. Te contamos quién es.

Una reina del hip hop

La pareja de Diego, conocido en redes como Diego Vikingo y también concursante de 'Supervivientes 2023', procede de Sopelana (Vizcaya) y su nombre real es Garazi Arregui, aunque en la música se presenta como Gara Freedom.

Cantante y compositora, se ha consolidado como una figura relevante en la música urbana de su tierra. En una entrevista para el programa 'Arte Kallejero' de la emisora vasca 97 Irratia, Gara reveló que comenzó en la música con solo 12 años, en una familia con gran tradición musical: su padre, apasionado del flamenco, y su madre, profesora de piano y música clásica.

Aunque empezó componiendo en inglés, decidió dar el salto al castellano: "Me costó mucho tiempo escribir en castellano, pero era algo que quería conseguir", confesaba. Hoy acumula más de 20 canciones, algunas disponibles en redes sociales.

Gara Freedom es una artista independiente que se encarga de todo: composición, grabaciones, producción de videoclips y promoción. "Prefiero tardar tres o cuatro años en sacar algo bueno que publicar cualquier cosa", asegura.

Su música se nutre de emociones reales, especialmente del desamor, y se mueve entre géneros como R&B, soul y música urbana, con incursiones en rap y reguetón. Influenciada por Lauryn Hill, defiende la esencia de la música frente a la superficialidad de la industria: "La música está para escuchar, no para ver", aunque reconoce la importancia del contenido visual bien trabajado.

Amante de los animales y la naturaleza

En sus redes sociales, Gara comparte el lema: "Aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla". Como Diego, es una gran defensora de los animales y suele publicar imágenes con perros de gran tamaño.

También muestra su pasión por la naturaleza: playas, bosques y pantanos son escenarios habituales en su Instagram.

¿Cupido en la familia?

Gara es hermana del campeón de boxeo Reni Arregui, quien podría haber sido el nexo entre la pareja. Recordemos que Diego fue campeón de España de Kickboxing en 2014, subcampeón de Europa de K1 en 2013 y recientemente participó en el reality 'Warrior Games' de Mediaset Infinity.

El deportista comenzó en los deportes de contacto a los 16 años y hoy combina su faceta pública con su trabajo como entrenador de kickboxing, mostrando en redes su físico "forjado en el ring" y rutinas de entrenamiento intensas.

La próxima paternidad

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' explica que es un noviazgo "muy bonito y de mucho amor" y que tenía miedo que las redes "pudieran afectarla". Pero ahora, "al estar embarazados", el también exconcursante de 'Supervivientes' ha querido hacerles partícipes de este momento tan emocionante. "En un tiempo en el que estamos perdiendo la confianza en el amor, creo que estas cosas hay que compartirlas", reflexiona.

"Amo mucho a mi mujer y esta es la mejor noticia que he tenido en mi vida. Ser padre es algo que siempre quise y que pensé que ya no se iba a dar", reconoce el creador de contenido, que ha desvelado el sexo del bebé que están esperando y ha pedido consejo para la elección del nombre. "El bebé es un niño y no tenemos nombre. No os voy a engañar: queríamos una niña y para ella sí teníamos nombre pensado", cuenta ilusionado.