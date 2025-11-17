Lorena Romera 17 NOV 2025 - 17:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta cómo se ha enterado de la paternidad de su ex: "Yo sí sabía que tenía novia"

El exparticipante de 'LIDLT' anuncia que está esperando su primer hijo: "Siempre quise ser padre"

Lola Mencía ha reaccionado en exclusiva a la paternidad de Diego Pérez. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' se ha enterado de que su exnovio está esperando un hijo. A pesar de las rencillas que tuvieron en el pasado, marcadas por la custodia de su perro Horus, la influencer (conocida también como Marta de Lola) le ha querido mandar un mensaje.

De manera completamente inesperada para todos, James Lover -como se hace llamar en el entorno online- ha anunciado que está esperando su primer hijo. Lo ha anunciado en una publicación en la que presenta a su novia y se disculpa con sus seguidores por haber guardado este secreto. "¡Vamos a ser papás! Lo primero de todo, perdón. Llevo nueve años compartiendo todo por aquí, pero mi relación he querido llevarla fuera de redes", expresa.

Y es que, el kickboxer reconoce que tiene un noviazgo "muy bonito y de mucho amor" y que le daba miedo que las redes sociales "pudiera afectarles". Pero la noticia del embarazo es la más importante de su vida y, por eso, ha querido hacerles partícipes. Una noticia que ha pillado por sorpresa a todos. También a su expareja, Lola Mencía, con quien nos hemos puesto en contacto desde Outdoor.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' y participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' reconoce que le ha llegado la noticia porque "se la ha enviado mucha gente". Eso sí, a diferencia del resto, Lola sí sabía que su ex había rehecho su vida sentimental. "Yo sí sabía que tenía pareja. Me alegro mucho por él. Estuvo en León en una velada de boxeo y coincidió con mi padre y mi hermana, estuvieron hablando y se lo contó", nos cuenta, desvelando la cercanía de Diego con su familia en este encuentro fortuito.

"Cuando me enteré de la noticia de la paternidad me alegré muchísimo. Diego nunca descartó ser papá, he visto que es un niño", señala la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', demostrando que se ha preocupado por conocer los detalles de esta paternidad.

Lola manda un mensaje a Diego y a su nueva novia

Además, cree que el exconcursante de 'Supervivientes' será un buen padre. "Seguro que aprende el deporte que practica su papi y esto en un futuro les hará estar muy unidos", señala. Respecto a si se ha puesto en contacto con él a raíz de la noticia de su paternidad, Lola Mencía explica que no "porque no procede a estas alturas", pero que les envía "a los tres toda la buena energía del mundo".