La restauración de Francisco Arquillo estuvo cargada de polémica y críticas porque hermanos y fieles entendían que se había cambiado el aspecto de sus pestañas, y, en consecuencia, su mirada

Concluyen los trabajos de restauración de la Esperanza Macarena: "Vuelve con la dignidad, la autenticidad y la grandeza que su historia merece"

SevillaHabía mucha expectación y esperanza por el regreso de La Macarena a su altar en la basílica, por volver a contemplarla tras una restauración de casi cuatro meses. Así lo atestiguan las largas colas que desde las 6 de la madrugada se agolpan en torno al templo para ver de nuevo su imagen.

Alrededor de las 4 de la madrugada comenzaba a vislumbrarse lo que iba a ser esta jornada de la Inmaculada para muchos devotos de La Macarena, sevillanos o no; desafiando el frío se empezaba a formar la fila que daría paso a ese momento esperado que llegaría a las 6.00 horas, cuando las puertas de la basílica se abrieron para dar entrada a los primeros fieles, a los que La Macarena esperaba a los pies de su altar para un encuentro cercano, cara a cara, que les ha permitido comprobar los resultados de esa nueva restauración.

Estos últimos trabajos, realizados por el restaurador Pedro Manzano durante los últimos cuatro meses -en los que la imagen ha estado retirada del culto- buscaban paliar la intervención realizada por el también restaurador Francisco Arquillo, que estuvo cargada de polémica y cróticas. Principalmente, porque hermanos y fieles entendían que se había cambiado el aspecto de sus pestañas, y, en consecuencia, su mirada.

Colas de hasta cuatro horas

Desde la apertura de la basílica, las colas para acceder al templo han ido en aumento, hasta cuatro horas de espera había ya a las 10 de la mañana, como ha podido comprobar EFE, pero la ilusión y la emoción por el encuentro compensaba.

"Desde las 6 de la mañana llevo aquí y cuando entre espero encontrarme la restauración del corazón de muchos sevillanos, que ya falta nos hacía que volviera la Virgen tal y como la conocíamos después de esta pesadilla", comentaba a EFE uno de esos fieles que aguardaba la cola: "Es hora de que volvamos a ser felices".

A la espera de ese "cara a cara con ella" y de "volverla a ver de verdad", esta misma persona, que ya había podido acceder al templo y verla de lejos, adelantaba lo que muchos querían escuchar: "Es ella mucho más, se me asemeja un poco a las fotos antiguas de la Virgen, hemos vuelto a recuperar una estampa de la Virgen antigua y me parece maravilloso. Está espectacular".

Ese deseo manifestado y ya constatado por esta persona lo manifestaban otras: "Espero encontrar mi Esperanza, la de siempre, como es ella"; "espero ver la gloria misma, la Virgen de siempre, a nuestra Esperanza"; "llevamos seis meses sin tenerla prácticamente, cuatro que no ha estado y dos que estaba pero no estaba por así decir, así que yo espero verla reluciente y preciosa y renovada", comentaban otros devotos en la cola.

Algunos no han podido aguantar la curiosidad y han visto fotos de la imagen renovada por Internet y redes sociales antes del encuentro; otros esperan pacientes, sin informaciones previas para darle más emoción.

Carta de Pedro Manzano: "Devolver esa mirada"

La Hermandad de la Macarena ha publicado en su página web una carta del restaurador de la imagen de la Virgen en la que asegura que "haber servido a la Esperanza Macarena ha sido un honor profesional y humano que difícilmente podré olvidar", al tiempo que confiesa haber comprendido "de inmediato la magnitud del desafío y la responsabilidad que se me confiaba".

"Durante este tiempo cada jornada ante la imagen ha sido un acto profundo compromiso", ha proseguido explicando el restaurador, quien de igual forma ha señalado haber procurado "con la mayor sensibilidad posible restituir su integridad devocional y devolver esa mirada que tantos reconocen como refugio, consuelo y promesa".

Horarios para ver a La Esperanza Macarena

Sea como sea, las colas de fieles y curiosos continúan este lunes festivo porque no quieren perderse a la Macarena en su regreso, una jornada en la que se están sucediendo estampas para el recuerdo: llantos de emoción y, sobre todo, fe y devoción.

La Esperanza Macarena estará ante los ojos de sus fieles de forma ininterrumpida este lunes hasta las 23,00 horas. Así permanecerá la Virgen también este martes y miércoles, días 9 y 10, aunque en este caso el horario se acota entre las 7,00 y las 21,00 horas, según ha informado la Hermandad por medio de su página web.

La Hermandad de la Macarena ha detallado que hermanos y devotos tendrán dos modalidades de acceso a la Basílica. En el caso de quienes deseen pasar ante la Esperanza Macarena y realizar una meditación accederán por la puerta situada a la derecha de la reja del atrio y seguirán el itinerario habitual en los besamanos. Saldrán por la puerta de la tienda de recuerdos de la Basílica.

Para los fieles que no deseen situarse ante la imagen accederán a la Basílica libremente a través de la puerta principal y se situarán en un amplio espacio en el centro del templo y ahí poder contemplar a María Santísima de la Esperanza.

Las personas con movilidad reducida tendrán acceso preferente, para lo cual deben dirigirse al personal de seguridad, que les indicarán cómo llegar hasta la Macarena.