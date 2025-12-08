La demandante asevera haber firmado un "acuerdo privado de adopción" con Billy Ray y Tish Cyrus, padres de la intérprete de 'Flowers'

Miley Cyrus revela que la disputa con su padre ha llegado a su fin: "Hemos tenido tiempo para reconectarnos"

La familia de Miley Cyrus vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por sus conflictos familiares, sino a causa de la demanda de una mujer que afirma ser la madre biológica de la cantante.

La denuncia ha generado un enorme revuelo mediático que ha provocado la contundente reacción por parte de Billy Ray Cyrus, padre de la artista.

La versión de la demandante

La demandante se llama Jayme Lee, de 45 años y residente en Arizona. En su demanda, presentada el pasado mes de mayo, Lee sostiene que, según su versión, dio a luz a Miley cuando ella tenía apenas 12 años.

Asimismo, asevera haber firmado un "acuerdo privado de adopción" con Billy Ray y la madre reconocida de la artista, Tish Cyrus. Según Lee, ese pacto le habría permitido formar parte de la vida de Miley como niñera y profesora de piano.

De acuerdo al 'Daily Mail', en ese supuesto acuerdo Jayme Lee alega que fue apartada tras el nacimiento y que sufrió amenazas de acciones policiales y un "grave daño psicológico y emocional".

Además, pidió al tribunal que se realizase una prueba de ADN bajo supervisión para determinar la maternidad biológica y la paternidad de Billy Ray, quien presentó una moción el pasado 20 de noviembre para desestimar todas las demandas de Lee.

Ahora, un juez ha rechazado la demanda de la mujer, y según los informes, obtenidos por el citado tabloide británico, la corte ha desestimado los cargos, y la decisión fue tomada "con prejuicio", lo que significa que Lee no podrá volver a presentar la misma demanda. El tribunal también concedió a Billy Ray el reembolso de los honorarios legales que incurrió.

La respuesta de Billy Ray Cyrus

Billy Ray no ha tardado en responder y, según sus abogados, las acusaciones son "falsas y absurdas". Ha declarado que había tenido conocimiento de la demanda hace escasos días y que consideraba que el caso tenía como único fin hostigarlo a él y a su familia.

El artista también ha dejado claro que rechaza totalmente las versiones de Jayme Lee y la ha calificado de "ridícula".

Tensiones familiares

Este nuevo escándalo se suma a las tensiones familiares que ya se conocían desde hace años. En 2022, Billy Ray y Tish formalizaron su divorcio tras casi tres décadas juntos, un episodio que provocó la división entre sus hijos: mientras algunos se mantuvieron cerca de Tish -entre ellos la propia Miley-, otros apoyaron a Billy Ray.

Además, unos audios filtrados en 2024 del cantante hacia su exesposa y la intérprete de 'Flowers', a quien llamaba "zorra", contribuyeron a agravar el distanciamiento familiar.

Pese a sus conflictos, en los últimos meses padre e hija han retomado su relación y han reconocido que "su familia" es ahora su "prioridad".