Silvia Herreros 17 NOV 2025 - 14:05h.

La finalista de 'Supervivientes All Stars' acude con sus hijos al nuevo parque de bolas gigante que han abierto en Sevilla

El mensaje de Jessica Bueno a su hijo Fran tras la visita que Kiko Rivera les ha hecho en su casa

Jessica Bueno regresa a Sevilla tras su paso por 'Bailando con las estrellas'. La finalista de 'Supervivientes All Stars' vuelve a casa con sus hijos, Fran, Jota y Alejandro, con los que ha realizado un inesperado y divertido plan familiar. Los niños, nacido de las relaciones de la modelo con Kiko Rivera y Jota Peleteiro, han 'secuestrado' a la influencer, a la que han llevado a un nuevo parque de ocio en el que han recreado las exigentes pruebas del reality de supervivencia de Telecinco.

"Acabo de llegar a Sevilla y me han secuestrado mis hijos. Digo que me han secuestrado porque me han obligado a venir a este pedazo de parque de bolas", ha dicho Miss Sevilla 2009 desde Pandora Park, el nuevo trampoline park que acaban de abrir en Camas.

Situado en el Parque Comercial Vega del Rey, se trata de un complejo de más de 3.000 metros cuadrados de superficie que incluye una amplia variedad de atracciones y actividades para todas las edades. Saltos, colchonetas, hinchables... Con diferentes áreas diseñadas para maximizar la diversión y el desafío, desde zonas de salto libre hasta espacios para acrobacias, es sin duda un auténtico paraíso para los amantes de los saltos y la actividad física.

Jessica Bueno, que durante su participación en 'Supervivientes All Stars' ha demostrado estar en una más que excelente condición física, ha aceptado acudir con sus hijos a este parque de bolas, el más grande de toda la provincia de Sevilla. Un parque dedicado a la diversión y al entretenimiento familiar que abrió sus puertas hace tan solo unos días.

La de los Molares podría haberse quedado al margen, observando cómo sus hijos se divertían. Pero no ha sido así. De hecho, los vástagos de la modelo no han dudado en recrear las míticas pruebas de recompensa a las que su madre ha tenido que enfrentarse durante su estancia en los Cayos Cochinos.

Retos que, tras lo vivido en Honduras, podría haber sido como un juego de niños para ella. Pero el nivel y la complejidad de las pruebas que sus hijos le han preparado ha sido tal, que ha llegado a dudar verdaderamente sobre la dificultad de las exigentes pruebas de 'Supervivientes All Stars'.

Riéndose tras lo vivido con los niños en este nuevo parque de bolas de Sevilla, Jessica Bueno ha bromeado y asegurado que el centro de ocio puede ser un lugar ideal para todos aquellos futuros concursantes del reality de Telecinco. "No me digáis que no es un buen entreno para todas las pruebas que nos ponían en 'Supervivientes', yo creo que es peor", ha dicho a través de sus historias temporales de Instagram tras recrear con sus hijos las pruebas del concurso en el nuevo parque de bolas gigante del Parque Comercial Vega del Rey, en Camas, Sevilla.