La concursante de 'Supervivientes All Stars' le ha contado a Gloria Camila y a Adara Molinero cada cuánto ven sus hijos a sus padres

Jessica Bueno se ha hecho inseparable en 'Supervivientes All Stars' de Gloria Camila, con la que ha compartido muchas confidencias hasta que la audiencia decidió que la tía de Rocío Flores fuera expulsada. Pocas horas antes de saber que se tendrían que separar, la modelo le contó a su amiga y a Adara Molinero cada cuánto ven sus tres hijos a sus respectivos padres, Kiko Rivera y Jota Peleteiro.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' tiene tres hijos: Fran, de doce años, junto al ex de Irene Rosales, y Jota Junior, de nueve años, y Alejandro, de cuatro, fruto de su ya acabado matrimonio con el exfutbolista del Real Madrid Castilla. Son sus tres pilares y la razón por la que regresó a la televisión tras su divorcio, ya que contó que había dejado de trabajar durante su relación con Jota y quería volver a tener sus propios ingresos retomando su faceta como televisiva.

En su charla con Gloria Camila y Adara Molinero, les confesó que en verano le habían "leído las cartas" y que le habían dicho que conocería a su gran amor "de mayor". Ahora tiene 35 años y ella imagina que encontrará ese amor cuando cumpla los 40, momento en el sus hijos ya sean un poco más mayores y disponga de más libertad para viajar y conocer a gente nueva.

Tan esperanzada está de encontrar a su pareja perfecta, que la ex de Luitingo confía en casarse "por la Iglesia" tras haber viajado "por todo el mundo": "Siento que cuando tenga 40 años voy a disfrutar de mi juventud". La hija de Ortega Cano le dio la razón y aseguró que a esa edad la sevillana ya tendrá más disponibilidad de hacer planes porque su primogénito será ya mayor de edad y sus otros hijos no serán tan pequeños.

"Es que cuando mis hijos están con sus padres es cuando yo aprovecho para tener tiempo para mí", explicaba Jessica, ante lo que Adara apostillaba que el tiempo que Kiko y Jota pasaban con sus respectivos hijos es "cero". Era entonces cuando la modelo matizaba que Fran está con el primo de Anabel Pantoja "en fin de semanas alternos", pero que los pequeños no tienen un horario de visitas definido: "Ni idea, cuando surge".

Ante esa confesión, Gloria Camila le dijo que cuando regrese a España tiene que gestionar bien los horarios que sus hijos pasan con sus respectivos padres para encontrar tiempo para ella misma.