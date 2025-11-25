Lorena Romera 25 NOV 2025 - 08:30h.

La finalista de 'Supervivientes All Stars' revela que sufre amnesia disociativa a raíz de su ruptura con Kiko Rivera

Jessica Bueno recuerda su relación con Kiko Rivera y sus celos por la relación de su hijo con Jota Peleteiro

Compartir







Jessica Bueno se ha pronunciado sobre el episodio del ginecólogo de Isa Pantoja, en el que estuvo presente. En ese momento, la modelo, finalista de 'Supervivientes All Stars', era pareja de Kiko Rivera y le acompañó a aquella cita médica. La de Los Morales, de 35 años, le ha mandado un mensaje a la hija de Isabel Pantoja y ha reconocido que tuvo que ir al psicólogo tras su ruptura con el dj y que su "mente ha olvidado muchos momentos", lo que se conoce como amnesia disociativa.

Durante su entrevista en '¡De Viernes!', la prima de Anabel Pantoja ha tratado todos los temas que su hermano expuso en su reaparición televisiva. Uno de los asuntos que se puso a debate fue la polémica cita en el ginecólogo. Según ha contado la pareja de Asraf Beno, a los 17 años su hermano le llevó al médico, por petición expresa de su madre, para "comprobar si ya había mantenido relaciones sexuales".

El ginecólogo se negó a proceder y Kiko "se enfadó", según las informaciones de Antonio Rossi. Jessica Bueno estuvo presente. Ella era la pareja del dj por aquel entonces. Y, aunque Isa ha intentado dejarla a un margen, su nombre ha terminado saliendo. Tanto en la entrevista de su hermano, como en la suya.

Por eso, a través de un mensaje de José Antonio León, la finalista de la última edición de 'Supervivientes All Stars' se ha pronunciado sobre este episodio del que siempre ha evitado hablar. "Tenía 20 años. Hace 14 años de aquello. Me desvinculé física y emocionalmente de esa familia cuando lo dejé definitivamente con Kiko", comienza expresando la sevillana, en boca del colaborador de '¡De Viernes!'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Jessica Bueno sufre amnesia disociativa: qué es, síntomas y causas

Un mensaje en el que la madre de tres hijos, Fran, fruto de su relación con el hijo de Isabel Pantoja, y Jota Jr y Alejandro, en común con Jota Peleteiro, revela que tuvo que buscar ayuda psicológica tras la separación. Es más, ha contado por primera vez que sufre amnesia disociativa a raíz de su ruptura sentimental con Kiko Rivera, con el que estuvo cerca de dos años.

"Mi mente ha olvidado muchos momentos de lo que pasó esos años"

"Tuve que ir al psicólogo después de dejarlo y mi mente ha olvidado muchos momentos de lo que pasó esos años. Siento mucho por lo que pasó, pero ni yo entendía lo que estaba pasando. Lo que opinaba al respecto lo dije en su momento y a la persona que debía decírselo, que era a Kiko", ha señalado la creadora de contenido a través de este mensaje texto.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Según explican los expertos de la página web especializada, Psicomaster, la amnesia disociativa es "un trastorno psicológico en el que la persona presenta una incapacidad para recordar información personal importante -generalmente de carácter traumático o estresante- que no puede explicarse por un olvido común ni por una condición médica".

En otras palabras, "es un mecanismo de defensa de la mente: bloquea recuerdos que generan demasiado dolor o ansiedad. Suele aparecer después de experiencias traumáticas y pertenece a los trastornos disociativos en los que hay una alteración en la memoria, la conciencia, la identidad o la percepción".

Quizá por esto mismo, Jessica Bueno defiende que "no tiene por qué hablar de eso públicamente solo porque Isa ha decidido ahora contar su historia", optando por mantenerse al margen. Tras estas palabras, la hija de Isabel Pantoja ha señalado que no va "a decirle nada", intentando dejar a un lado los reproches, pero "que allá cada uno".