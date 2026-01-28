Lorena Romera 28 ENE 2026 - 17:52h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' actualiza su estado de salud tras días sin compartir nada en redes

Lucía Sánchez alucina con el regalo que su hija en común con Isaac Torres ha recibido de su abuelo

Compartir







Isaac Torres ha hablado de su problema de salud, que es el motivo por el que ha estado desaparecido en estas últimas semanas. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un storie a oscuras, tumbado sobre la cama y cubriéndose el rostro. El de Barcelona, de 30 años, conocido como Lobo, reconoce que se encuentra en un momento límite a nivel anímico. Tanto, que asegura que no podría estar "más amargado".

El que fuera pareja de Lucía Sánchez, con quien tiene un hija en común llamada Mía, de 3 años, lleva algunas semanas sin compartir prácticamente contenido a través de sus redes sociales. Era algo de lo que se habían percatado sus seguidores.

Por eso ahora, el creador de contenido ha decidido dar explicaciones. Con esta imagen en la que se puede intuir su silueta, guardando reposo sobre la cama y tratando de tapar la luz del móvil cubriéndose el rostro, el novio de Dana García ha explicado lo que le ocurre. Y es que, en estos momentos, el que fuera novio de Lucía Sánchez atraviesa un bache de salud que está siendo para él difícil de superar.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Llevo dos días con un virus estomacal increíble. No puedo estar más amargado", ha comentado el que fuera también participante de 'La última tentación', donde acudieron antiguos participantes de ediciones de 'La isla de las tentaciones'. Un problema de salud que explica el motivo por el que ha estado ausente de las redes sociales.