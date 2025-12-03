Natalia Sette 03 DIC 2025 - 13:00h.

El participante de 'La isla de las tentaciones' tacha a Lucía de no ser trigo limpion y explica los motivos

Antes de que Gerard Arias entrara como tentador VIP a ‘La isla de las tentaciones’, tuvo un fugaz romance con Lucía Sánchez. Fue corto pero muy intenso y parece que no acabó de la mejor manera. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido saber qué opina Gerard de la posible reconciliación de Lucía con Manuel González y la respuesta que da el influencer deja a todos más que sorprendidos.

Lucía y Gerard se conocieron en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y lo que comenzó como un tonteo pronto se convirtió en un intercambio de besos y arrumacos. Aunque ambos hablaron de querer conocerse fuera del reality, lo suyo no prosperó y Gerard se centró en Bea Retamal. Aunque frente a la cámara parece que se llevan bien, las palabras del tentador sobre la relación de Manuel y Lucía han dejado descolocados a todos los colaboradores.

“Manuel me cae bien, a Lucía no la veo trigo limpio”, suelta Gerard sin pelos en la lengua. Nadie entiende que ha podido llevar al influencer a pensar así de la mujer que un día quiso conocer. “Lo pienso por lo que me ha demostrado”, asegura. Gerad explica con pelos y señales qué ha pasado realmente con Lucía detrás de cámaras y porqué piensa que no es de fiar.

Programa completo: Miguel Frigenti apoya la opinión de Gerard Arias sobre Lucía Sánchez

El colaborador de televisión Miguel Frigenti, presente en el plató de ‘En todas las salsas’, ha querido dar también su opinión sobre Lucía Sánchez. Aunque ha coincidido con ella en varias ocasiones y han trabajado juntos, tiene la misma opinión que Gerard. “Es una bicha”, admite Miguel. El exconcursante de ‘GH DÚO’ considera que Lucía muestra delante de las cámaras una imagen que no es la realidad.

Este programa de 'En todas las salsas' viene cargado de nueva información sobre la posible reconciliación entre Manuel González y Lucía Sánchez. No solo Gerard Arias da su opinión al respecto, sino que Gabriela Hahlingag estalla contra Manuel y destapa todo lo que la familia del gaditano ha dicho sobre Lucía. Además, Nicole Delgado entra en directo para contar aún más cosas que no dejan en un buen lugar a Manul ¡No te pierdas nada dándole al play!