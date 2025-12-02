Lorena Romera 02 DIC 2025 - 09:22h.

La exparticipante de 'LIDLT' explica si ha intimado con su expareja tras retomar su relación

Lucía Sánchez comparte un vídeo con Manuel González y alimenta los rumores de reconciliación

Lucía Sánchez y Manuel González se han convertido en el centro de todas las miradas. Después de que les pillaran juntos, la pareja de 'La isla de las tentaciones' ha empezado a compartir contenido en el que les podemos ver disfrutando de su mutua compañía. Una serie de publicaciones que ha hecho que se empiece a hablar de una posible reconciliación. Ahora, la ganadora de 'GH DÚO' ha aclarado si han mantenido relaciones con su ex tras este acercamiento.

En los últimos días no se habla de otra cosa. Son muchos los que, desde hace tiempo, fantasean con la idea de volver a verlos juntos. Una idea que ahora parece cobrar más fuerza que nunca. Y es que, a raíz de comentarse que les "habían pillado juntos", los rumores sobre esta nueva oportunidad entre Lucía y Manuel no hacen más que crecer.

Además, ellos han aprovechado que ya se sabe que están en otro punto de su relación para empezar a compartir contenido juntos. Lo que para ellos ha sido un intento de darle naturalidad a lo suyo, para muchos ha sido una confirmación de que entre ellos podría haber algo más que una bonita amistad.

Rumores que han cogido peso tras las declaraciones del exconcursante de 'Supervivientes', que ha reconocido para '¡Vaya Fama!' que no le cierra la puerta a una nueva oportunidad a su historia de amor con Lucía Sánchez.

"Uno no manda en lo que sintió en aquel momento ni en lo que pueda llegar a sentir ahora. El cariño está… y yo creo que es por parte mía y por parte de ella porque eso se nota. Nos sentamos juntos o voy hablando con ella y, sinceramente, a mí se me remueve mucho y se me olvida todo lo que ha pasado malo", ha reconocido.

Sobre si ve posible un futuro a su lado: "Yo tengo un primo que estuvo seis años con su novia, lo dejaron. Ella hizo su vida por un lado, se casó. Él hizo su vida, se casó. Y a los pocos años se volvieron a reencontrar y, a día de hoy, tienen un niño. La vida da muchas vueltas. El camino es largo y te puede entrar sed en algún momento".

Es por eso que hay muchos usuarios que ya confabulan con que la pareja de 'La isla de las tentaciones' habría intimidado tras este acercamiento. Una serie de comentarios y teorías que se han ido repitiendo con más intensidad en los últimos días.

Tanto, que la madre de Mia, su hija en común con Isaac Torres, se ha visto obligada a aclarar, despejando las dudas sobre si se ha acostado o no con su expareja. "Huele a carricoche por aquí… sería un giro inesperado de los acontecimientos", dice un seguidor en el vídeo en el que la de Cádiz muestra cómo ha sido su viaje a Madrid, en compañía de Manuel. "No huele a nada", zanja ella, dejando claro que no han tenido nada más.

Pese a que ella ha sido muy contundente, una usuaria le anima a que reflexione, instándole a una nueva oportunidad con el andaluz: !Huela o no a carricoche, nadie mejor que vosotros sabéis lo que habéis vivido. Habéis estado cinco años juntos y como dice Manuel; uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde". Un comentario al que ha respondido el propio Manuel, aclarándola que "no le aguanto cinco años", que a los tres y medio "le despachó".

Aunque está claro que Lucía Sánchez y Manuel González están en otra sintonía y su buen rollo es más que evidente, parece que la ganadora de 'GH DÚO' tiene las cosas claras. "Eso no va a pasar jamás", responde a una seguidora que le dice: "al final volvéis". Y es que la de Cádiz parece no estar dispuesta a revivir lo que pasó en 'La isla de las tentaciones'.