Lorena Romera 03 DIC 2025 - 23:59h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explica qué tipo de relación tiene con Lucía Sánchez y publica contenido inédito

La influencer aclara si ha mantenido relaciones con Manuel González tras hablarse de una reconciliación

Compartir







Manuel González ha aclarado cómo es su relación con Lucía Sánchez. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', y concursante de 'Supervivientes', ha explicado a través de Instagram en qué punto se encuentra con su expareja, con la que ya se habla de una nueva oportunidad. Unas teorías que podrían seguir ganando peso después de la última publicación del de Cádiz, que ha compartido imágenes inéditas tras su reconciliación.

La pareja que fuera absoluta protagonista de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' (y que convirtiera en historia del reality la frase "la manita relajá") llevan días siendo el centro de todas las miradas. Primero fue por las informaciones que apuntaban a que se les había "pillado juntos", algo que poco después ellos confirmaron, haciendo oficial este acercamiento tras varios años de conflicto y enfrentamientos.

PUEDE INTERESARTE Gabriella estalla ante la posible reconciliación de Manuel González con Lucía Sánchez

Después el propio Manuel González daba declaraciones en las que aseguraba que "uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde". Unas palabras que cobraban un significado especial cuando la ganadora de 'GH DÚO' compartía en sus redes un vídeo en el que se les veía compartiendo momentos de complicidad, viajando juntos a Madrid y cenando solos en las instalaciones de Mediaset.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez aclara si ha mantenido relaciones con Manuel González tras hablarse de una reconciliación

Y es que, si algo tiene claro el gaditano, es que "uno no manda en lo que siente" y que estar con su ex le está "removiendo mucho", llegando a olvidar "todo lo malo" por lo que han pasado. Además, conoce historias cercanas en las que los caminos de una pareja se ha separado, casándose ambos con otras personas, y volviéndose a encontrar los dos años más tarde. "El camino es largo", comentaba el exconcursante de 'Supervivientes' para '¡Vaya Fama!', dejando la puerta abierta a una nueva oportunidad sentimental con la ex de Isaac Torres.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ahora, a través de su perfil de Instagram, el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha aclarado cómo es su verdadera relación con Lucía Sánchez tras semanas de rumores. Lo ha hecho a través de una publicación de Facebook, que aseguraba que "vuelven a ser pareja". Un titular que ha enfadado al influencer. "Siento mucho asco de que alguien pueda inventar algo así. Es totalmente falso", ha zanjado el también concursante de 'GH DÚO'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Unas contundentes palabras que podrían dar lugar a dudas sobre el punto en el que se encuentra esta reconciliación... Pero nada más lejos de la realidad. Crisis ninguna. La cosa sigue viento en popa para ellos. Es más, el andaluz ha publicado unas imágenes inéditas junto a Lucía Sánchez, en las que podemos apreciar la unión que tiene y el buen rollo que hay entre ellos. Un vídeo en el que les vemos desayunando. "Somos tres", comenta el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', refiriéndose a ellos y al grano que le ha salido a su ex. Todo en tono de broma.