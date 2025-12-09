Lidia González 09 DIC 2025 - 11:06h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' da a luz a Cala, su segunda hija en común con Lester Duque

Patri Pérez confiesa qué quiere hacer con la placenta de su hija

¡Patri Pérez ha dado a luz! Después de todos estos meses contando todos los detalles del difícil embarazo que ha vivido, ha llegado el esperado momento de conocer a su pequeña. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido compartir su parto en vídeo para que todas las personas que han estado apoyándola durante este tiempo puedan ver el nacimiento de su hija Cala junto a ella, en el que Lester Duque ha tenido un papel muy importante. Por este motivo, la influencer ha grabado todo, en exclusiva, para su canal de mtmad: desde su ingreso en el hospital hasta sus primeras impresiones después de tener a su hija. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

La catalana se enfrentaba a este momento en un auténtico mar de dudas y con muchos miedos por la condición de su embarazo. Aunque la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tomó una importante decisión sobre su parto, lo cierto es que, al tratarse de un embarazo de riesgo, se podían dar una serie de complicaciones que le han hecho mantener los nervios hasta el último momento.

La creadora de contenido tenía mucha ilusión por poder vivir un parto natural, pero lo cierto es que ha pasado unos momentos previos muy dolorosos. Tanto ha sido así que, pese a esta gran ilusión por experimentar este momento, Patri ha llegado a arrepentirse de su decisión y haberse realizado una cesárea programada.

El importante papel de Lester Duque en el parto: el encargado de sacar a su hija

Patri Pérez ha pasado unos momentos previos a dar a luz muy complicados, pero ha estado acompañada por Lester Duque en todo momento. El influencer ha estado pendiente de que la madre de sus hijos esté lo mejor posible y, finalmente, ha tenido un importante papel en el parto, algo que les ha hecho cómplices de esta bonita vivencia. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido el encargado de sacar a su hija y conocerla así por fin.

Patri Pérez y Lester Duque se han convertido en padres por segunda vez después de todo lo que han tenido que afrontar en estos meses de embarazo. La catalana ha querido compartir todos los detalles sobre este día tan especial para ella en el que ha podido conocer a Cala después de tanto tiempo. La influencer ha dado a luz a su pequeña en un doloroso parto, pero no puede estar más contenta y, por ello, dedica unas bonitas palabras frente a la cámara. ¡No te pierdas nada!