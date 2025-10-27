Lidia González 27 OCT 2025 - 11:10h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara cómo va a ser su parto finalmente: natural o cesárea programada

Patricia Pérez descubre que tiene un embarazo de riesgo

Compartir







Patricia Pérez está cada vez más cerca de dar a luz a su pequeña, Cala, y por este motivo, ha llegado el momento de concretar algunas cosas de cara a su nacimiento. Después de muchas dudas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia la importante decisión que ha tomado sobre su parto. Ahora que ha explicado el motivo por el que va a vivir con Lester Duque junto a sus hijos, la influencer se sincera sobre todo lo que ha pasado en su última visita al ginecólogo. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Ahora que la influencer se ha tenido que pronunciar debido a la polémica que se ha generado por el hecho de que Danna Ponce haya elegido el mismo nombre para su hija, la creadora de contenido se ha sincerado sobre la recta final de su embarazo. Llegados a este punto, la catalana tiene que decidir cómo va a ser su parto, teniendo en cuenta las complicaciones de todas las opciones. Para ello, ha esperado a tener una importante revisión con el ginecólogo: “Me van a mirar la cicatriz por dentro”.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez desvela si ha tenido un ‘desliz’ con Lester Duque

Patri, que descubrió que tenía un embarazo de riesgo, lleva planteándose durante todo su proceso si va a intentar tener un parto natural o si, por el contrario, tendrá una cesárea programada. Ambas alternativas conllevan algunas dificultades que tiene que sopesar. Después de tener una conversación con el profesional, que le ha actualizado el estado de su bebé, la creadora de contenido lo tiene claro: “Va a ser lo mejor”.

Patri Pérez desvela dónde va a dar a luz: ¿Barcelona o Canarias?

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha tenido que tomar la decisión sobre cómo va a ser su parto, sino que también lo ha hecho sobre el lugar en el que va a dar a luz. A pesar de que las cosas han cambiado entre ella y Lester, la creadora de contenido confiesa siva a tener a su hija en Barcelona, junto a su familia, o en Canarias.

PUEDE INTERESARTE Lester Duque reconoce que ha querido volver con Patri Pérez

Patri Pérez tenía muchas ganas de tener todos los datos necesarios para tomar una importante decisión de cara a su parto. Desde que descubriera su embarazo de riesgo y las complicaciones que puede haber por tener una cesárea tan reciente, el tipo de parto que va a tener ha sido una incógnita que ha querido resolver en su recta final. Además, la que fuera participante de ‘LIDLT’ también ha zanjado una de las grandes dudas de sus seguidores al explicar si Lester Duque va a estar presente en su parto después de todos los conflictos que han tenido. ¡No te pierdas nada!