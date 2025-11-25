Natalia Sette 25 NOV 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela qué es lo que no quiere que pase el día del parto de su segunda hija en común con Lester

Patri Pérez aclara el lugar en el que va a dar a luz a su hija con Lester Duque

Patri Pérez no puede evitar los nervios que siente. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ está a punto de dar a luz y ha querido sincerarse sobre su mayor miedo. Aunque no es la primera vez que se enfrenta a un parto, la influencer admite que está bastante preocupada por un tema en concreto. Después de enseñar todo lo que lleva en su maleta del hospital , comparte con todos sus seguidores qué es lo que la tiene tan inquieta.

A pocos días de conocer a su segunda hija en común con Lester Duque, Patri Pérez deja todo organizado para cuando llegue el momento. Después de decidir congelar las células madres del cordón umbilical de Cala , la influencer prepara la maleta del hospital. Mientras va metiendo todo lo necesario, Patri se abre con todos sus seguidores y admite estar muy nerviosa y tener bastante miedo. “Estoy bastante nerviosa”, comienza diciendo.

“Voy a intentar tranquilizarme, no tener expectativas de nada”, asegura Patri. Todavía no tiene claro si va a poder dar a luz de forma natural como ella quiere o tendrá que someterse de nuevo a una cesárea. Lo único que desea la catalana es que, venga como venga, que todo esté bien y que la niña nazca sana. “Que salga todo bien, que la niña esté sana”, dice Patri visiblemente angustiada.

Patri Pérez cuenta el horrible sueño que tuvo sobre el parto de Cala

Las ganas de querer compartir cuál es su mayor miedo es que tuvo un sueño que la dejó con muy mal cuerpo. La creadora de contenido decide contar qué fue aquello que se imaginó mientras dormía para que no le pase en la vida real, pues es una de sus mayores miedos. “Es lo que más me preocupa”, asegura muestra desvela el sueño. Transparente como siempre, Patri no tiene reparo en admitir que está de los nervios a pesar de no ser madre primeriza.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta de nuevo frente a la cámara para compartir con sus seguidores los últimos momentos de su segundo embarazo. A escasos días de dar a luz, Patri Pérez hace la maleta del hospital mientras comparte sus mayores miedo e inquietudes referentes al nacimiento de Cala. Además, la influencer explica detalladamente la logística del parto y por qué estará en Gran Canaria. ¡No te lo pierdas dándole al play!