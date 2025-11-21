Natalia Sette 21 NOV 2025 - 15:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra la forma que ha descubierto de preservar de alguna forma la placenta de sus hijos

Patri Pérez y Lester Duque desvelan si van a tener más hijos

El nacimiento de Cala está a la vuelta de la esquina y Patri Pérez se está encargando de todo quede muy atada para cuando esto suceda. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se muere por conocer a su segunda hija en común con Lester Duque pero hay cosas que tiene que pensar y organizar todavía. Tras recibir el kit para poder congelar las células madre del cordón umbilical de Cala , la influencer comparte con sus seguidores qué quiere hacer con la placenta.

Patri Pérez ha dedicado este video a compartir con su comunidad qué hará con el cordón umbilical de Cala. Tanto ella como Lester han decidido congelarlo para poder extraer las células madre si alguna vez lo necesitaran . La influencer es consciente de que entre sus seguidores, muchos de ellos mamás y papás, estos temas interesan mucho porque no son del todo conocidos. Lo mismo pasa con la placenta y es que la influencer ha encontrado una bonita manera de conservarla siempre con ella.

“Quiero enseñaros una cosa que voy a hacer en el hospital”, comienza explicando emocionada la influencer. Al contrario que con el cordón umbilical, esto sí que lo hizo con su primer hijo. “Igual que hice con Río, voy a hacerlo con Cala”, asegura. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra frente a la cámara cómo logró mantener siempre con ella la placenta por si a otras familias les puede servir. “Mi idea es poner la de Cala al lado”, dice enseñándolo.

Patri Pérez desvela por qué no congeló el cordón umbilical de Río para poder extraer sus células madre

Transparente como siempre, la influencer ha querido compartir el motivo por el que no congeló el cordón umbilical de su hijo Río y si el de su hija Cala. Y es que aunque era consciente de este procedimiento desde que se quedó embarazada la primera vez, la realidad es que no se informó lo suficiente y cuando quiso hacerlo ya era demasiado tarde. Es por ello que no ha querido repetir su falla y ha pedido el kit de congelación para Cala desde ya.

Patri Pérez se vuelve a sentar frente a la cámara para compartir con todos sus seguidores como avanza el embarazo y qué cosas tiene ya cerradas y planificadas. Además de enseñar todo lo que contiene el kit para la congelación de células madre y decir qué hará con la placenta de Cala, Patri compara los síntomas que tuvo la primera vez y esta ¡Dale al play y descúbrelo!