La actriz y cantante ha revelado la difícil situación económica en la que se encuentra desde que su marido falleció hace tres meses

La intérprete de 73 años fue uno de los rostros más conocidos de la década de los ochenta en España

Compartir







Fedra Lorente, conocida popularmente como 'La Bombi', fue en su momento una de las caras más conocidas de la televisión española. Alcanzó la fama durante los años ochenta gracias a su papel en el concurso 'Un, dos, tres… responda otra vez', donde conquistó al público.

Se inició en el teatro cuando era muy joven y eso le dio el salto definitivo a la fama en televisión. Sin embargo, años después, los trabajos se redujeron, los ingresos disminuyeron poco a poco y los ahorros acumulados se fueron consumiendo. Ahora, la situación económica de 'La Bombi' es inquietante.

PUEDE INTERESARTE Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años en su vivienda de California, Estados Unidos

Tal y como ha revelado la intérprete a la revista 'Semana', a sus 73 años se encuentra en la ruina, una posición que se ha visto agravada tras la muerte de su marido, Miguel Morales, exmiembro de la banda Los Brincos.

La actriz ha reconocido que se encuentra "al borde del abismo" y que "nos hemos quedado en una situación muy vulnerable, con las cuentas bancarias vacías y llenas de deudas".

Ante la pérdida del principal sustento económico, y tras descubrir que su marido había sido víctima de lo que ella ha calificado como "una supuesta estafa" que vació sus ingresos, Fedra ha tenido que tomar medidas drásticas. Entre ellas, vender objetos personales de su esposo, como guitarras y amplificadores, para poder afrontar las deudas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, ha admitido que se ha visto obligada a recurrir a la ayuda de Cáritas, algo impensable para quien un día vivió bajo los focos y los aplausos del público. "He tenido que recurrir a Cáritas. Me han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

'La Bombi' también ha contado que, tras la muerte de su esposo, con quien llevaba más de medio siglo casada, las deudas y el caos administrativo y el "desastre de papeles" que dejó, han complicado aún más su situación. Sus sobrinos están tratando de ayudarle con el papeleo, pero ha aseverado que la situación sigue siendo "muy vulnerable".

En estos momentos, uno de sus principales apoyos es su única hija, a quien Lorente adoptó en 1999. También sus sobrinos, los hijos de Junior Morales y Rocío Dúrcal. "Con Carmen hablo todos los días, también con Antonio. Ellos me están ayudando con los papeles de Miguel", ha manifestado a la revista.

Miguel Morales perdía la vida el pasado 18 de septiembre, dejando a su viuda completamente desolada. "Estoy deshecha, porque llevo con él desde que tenía 10 años", se lamentaba Lorente en 'Fiesta' días después de su deceso.