La colaboradora de ‘El tiempo justo’ se sincera tras ver las imágenes que mañana publica Diez Minutos y deja al plató helado con una confesión inesperada

Alexia Rivas en 'El tiempo justo', tras compartir en redes sociales su alopecia areata: "No me quiero ocultar más"

Alexia Rivas vivió hoy en ‘El tiempo justo’ uno de los momentos más reveladores desde que comenzó en el programa. La colaboradora reaccionó en directo a las fotografías que mañana lleva en portada Diez Minutos, donde aparece con el hombre que ya puede considerarse oficialmente su nueva ilusión. Y lo que comenzó como un simple comentario sobre unas imágenes acabó en una confesión que dejó a todo el equipo boquiabierto.

“Es una persona a la que conozco desde hace mes y medio y estoy contenta”, comenzó diciendo Alexia, visiblemente ilusionada. No quiso esconder lo evidente: “Me hace bien, estoy feliz… pero no quiero precipitarme. Las cosas de palacio van despacio”.

El presentador y sus compañeros, sin embargo, no tardaron en presionarla: exclusividad, escapada a Galicia, recogidas en coche a la salida del plató y planes encubiertos. Alexia confirmó uno a uno todos los datos que el equipo desgranaba.

Los detalles del nuevo novio de Alexia Rias

La periodista explicó que lo que más le gusta del chico es que la valora en lo personal: “Me dijo que le gustaría igual si fuera pescadera o profesora. No por estar en televisión”. Una frase que provocó aplausos y bromas entre los colaboradores.

Diez Minutos, según reveló el presentador, titula mañana: “Escapada a Galicia con su nuevo novio”, y muestra la imagen de ambos vestidos de verde. “A mí me dijo: vamos conjuntados. Y yo, pues sí”, confirmó Alexia entre risas.

Antes de estar con ella… ¡Estaba con una compañera del equipo!

Lo que nadie esperaba es la revelación que vino después. Ante la sospecha del equipo de que el chico “había estado con alguien de Telecinco”, Alexia dio el dato sin rodeos: “Le conocí el día 26 y hasta el día 12 había estado conociendo a una compañera del equipo. Está delante de las cámaras, pero no es colaboradora”.

Marta López fue la primera en reaccionar y lanzó la pulla que muchos pensaban: “Esto me suena”, recordándole un episodio del pasado en el que ambas tuvieron una experiencia similar con otro chico que no había sido del todo sincero.

Alexia, sin perder la compostura, se defendió: “Yo no soy tonta. Ahora hago examen, hoja de antecedentes y todo si hace falta. Ya no me pasa otra vez”.

Alexia tiene claro que quiere hacer las cosas “bien y sin prisas”. Aseguró que está viviendo el momento con tranquilidad, sobre todo tras haber superado la etapa más dura de su alopecia areata, que confesó la semana pasada: “Ahora tengo menos estrés, estoy contenta y él me hace bien”.